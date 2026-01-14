黃國昌要提民眾黨版國防特別條例　徐國勇預測：不會超過政院版範疇

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立委黃國昌閃電訪美後返台，並於今（14）日召開記者會說明，1.25兆的國防特別條例有相當高比例不是對美軍購，民眾黨會自提版本。對此，民進黨祕書長徐國勇表示，要談這個AIT就可以談了，不曉得他見誰、說什麼，要提法案也可以，為何不早提，要在程序委員會6、7次封殺？徐也預測，黃國昌提的法案版本，大概也不會超過行政院範疇。

黃國昌表示，針對1.25兆預算的國防特別條例，有相當高比例不是對美軍購，僅其中5項有關軍購案，加起來約3,000億。呼籲國防部下週到外交及國防委員會透過秘密會議方式，報告1.25兆所涵蓋的範圍跟項目。他也說，民眾黨會自提版本。

徐國勇坦言，自己實在是不能了解黃國昌去美國做什麼，如果要談這個，那AIT就可以談了，AIT不是有找民眾黨談嗎？回來以後突然間說提自己的版本，奇怪，兩個禮拜、一個月前，黃國昌也可以提啊，怎麼突然這時候要提呢？個人覺得這只是黃國昌的一個說詞。

徐國勇也提到，如果黃國昌要支持軍購、支持國防預算，他是非常的歡迎。也希望各個政黨都能夠為台灣的安全一起做努力，黃國昌就留在美國一天見到誰、談什麼都不講，說這些都是機密跟默契，也蠻奇怪的，要提法案當然可以，但為何不早提？為何要6、7次在程序委員會就封殺，連付委討論機會都沒有？

徐國勇質疑，所以雖然我不知道他到美國就一天、因為他總共三天、兩天坐飛機、就一天留在美國。然後見了什麼人他也部講。做了什麼事他也不講。

徐國勇表示，還沒看到黃國昌版本要提什麼，但以他當律師四十年的經驗，可以明白地講，黃國昌大概提的法案就是這些啦，也不會超出行政院的範疇，「我不相信他有辦法超出行政院的範疇。我不客氣地就在這裡來做這個預測。就是這樣子」。