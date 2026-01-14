　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨18日辦政策綱領記者會　將公布「4核心、9綱領、36主張」

▲▼ 民眾黨訪美團返台記者會-林子宇,王安祥,黃國昌,陳智菡。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨今上午舉行訪美團返台記者會。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（14日）舉行中央委員會，並宣布將在18日舉辦「民眾的事，我們的事！台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會」，會中邀請宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啓楷等人，完整向國人報告台灣民眾黨「4大核心、9大政策綱領、36項價值主張」政策，清楚向國人報告對地方治理藍圖。而下階段和國民黨的共同政見發表，也將待兩黨意見收攏後，近一步向國人報告。

今日會議一開始，黨主席黃國昌即向全體中央委員委員報告此次訪美行的成果與收穫。包括拜會美國貿易代表署、美國國務院、AIT全球總部與美國戰爭部等政府機關，確實傳達台灣民眾黨在兩岸、外交與區域安全上的務實立場，也回應美方對本黨在台灣政壇扮演關鍵角色，雙方針對台灣國防自主、區域情勢以及民主價值等議題進行了深入且實質的對話。

黃國昌說，此行更藉由與美方的直接溝通會談，充分表達國人對1.25兆軍購特別條例的疑慮：嚴重缺乏資訊透明、國會監督形同虛設以及採購項目是否真正符合台灣防衛需求；對此獲得美方正面回應，明確回覆將盡速與民進黨政府溝通，以就特別條例所欲授權採購之項目及內容，盡速向國會報告說明。

黃國昌表示「訪美後反對行政院版的國防特別預算，決心更強烈」，此次訪美行直接戳破了賴政府對1.25兆軍購案的資訊壟斷，經與美方相關部會實質對談後證實，這筆龐大預算中有極高比例根本與「對美採購」無關，賴政府僅憑兩張A4紙、七個條文就想索要上兆元預算，且內容多處黑箱，甚至出現軍火掮客提前放話、試圖分食預算大餅的現象。

「民眾黨將秉持堅定支持強化國防、提升自主防衛能力，絕對不允許人民的納稅錢在資訊不明的情況下，淪為政治操作或特定軍火商的肥肉。」黃國昌說，民眾黨團將自提軍購特別條例預算版本，待國防部赴國會提出相關報告，預計兩週後針對不同情境各別處理，讓台灣軍購不再有「被上下其手的空間」，確保每一分國防預算都花在刀口上，回歸民主國會監督的正軌、踐行民主審議程序，負責地向國人報告到底要買什麼軍購。

除了外交軍事，今日會議也聚焦國內民生與警消權益。目前針對行政院公然違法、不編列立法院三讀通過「警察人員人事條例」預算，苛扣警消退休金，台灣民眾黨無償替退休警消啟動團體訴訟，目前全台各地共有23個收件站，收件狀況踴躍，截至昨（13）日為止，收件數已達368件，收件作業將持續進行至1月31日。

黃國昌強調，民眾黨會將會以具體行動捍衛警消權益，而具義消背景的台北市議員張志豪也加入「退休警消工作小組」擴大服務，讓畢生站在第一線、出生入死守護社會安全的警消弟兄、能依法領到該屬於他們的退休金，遏止政府持續踐踏、剝削警消人員。

另外，1月18日民眾黨將在交通部集思會議中心會議廳，正式舉辦「民眾的事，我們的事！台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會」，會中邀請宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啓楷等人，完整向國人報告台灣民眾黨「4大核心、9大政策綱領、36項價值主張」之政策，清楚向國人報告對地方治理藍圖、未來長期擘劃的具體主張。

黃國昌強調，民眾黨負責任的在國會強力監督，同步更於地方推出最強人選，也透過發布政策綱領，展現台灣民眾黨實踐「為民服務、解決問題」的堅定決心。而下階段和國民黨的共同政見發表，也將待兩黨意見收攏後，近一步向國人報告。

01/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間
獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表

民眾黨主席黃國昌率團快閃華府20小時後返台，今（14日）上午召開記者會掀起不少討論。民眾黨團主任陳智菡今中午接受專訪時說，此行是雙向溝通，美方不僅展現高度誠意，在短短一天內媒合並接見了5個負責對台戰略佈局與亞太事務的重要部會。陳也透露，儘管不是和總統賴清德的說法百分之百一致，但美方確實有提到類似中共在2027年做攻台準備的說法。

