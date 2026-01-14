毆打記者、拍桌飆髒話嚇哭懷孕黨工　國民黨證實開除鄭麗文幕僚

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文2025年11月1日上任，不到3個月卻傳出文傳會副主委、基隆前議長宋瑋莉兒子林益諄，遭爆和攝影記者起口角，且對內依舊情緒控管不佳在辦公室摔東西，甚至有黨內人士透露，有新媒體部成員被叫進小房間痛罵半小時，全是因為林要他們成立網軍帳號，但成員不想配合，導致林情緒炸裂，一度讓該位懷有五個月身孕的女同仁落淚。據悉，林益諄已遭黨中央開除，遺缺由資深媒體人尹乃菁接任。

林益諄日前在高雄黨慶的現場，因為手持自拍棒衝第一排拍攝，遭現場媒體攝影三度斥責提醒擋鏡頭，林竟然上前去槓該攝影拐子，雙方一度大打出手，甚至還驚動到立法院長韓國瑜幕僚出面解決糾紛。

此外，據透露，林益諄日前還曾要求新媒體成員成立網軍帳號，一人須成立高達20個，但成員認為新媒體工作是來拍攝、剪輯影片，因此不願配合，導致林益諄在辦公室內發飆怒吼，甚至拍桌、摔東西，更帶有七、八字經髒話，讓一位孕期女同仁驚恐落淚，傳訊息給外面黨工求助後才緊急通報主席辦公室，鄭麗文才即時介入，要求林益諄在家不必進辦公室了。

國民黨發言人江怡臻回應，針對與媒體的衝突，黨中央已明確要求注意工作份際。至於黨內戰力整合部分，強化內部溝通，將透過合理調整，確保團隊順利運作。主席知道內部衝突後，立刻請副主委離開，也會讓副主委卸下職務。