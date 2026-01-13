▲教育局在「全國教保資訊網」公告行為人姓名及園所名稱，並對該幼兒園裁罰6萬元以示懲戒。（圖／翻攝全國教保資訊網）



台中市太平區知名雙語私立哈佛幼兒園2024年驚傳不當管教事件，有家長發現孩子在園內遭到2名英文教師、1名教保員、1名職員等4名教職人員暴力對待，手段包括拖行、吊舉，甚至拿頭部撞擊地板，家長怒向台中市政府教育局提出通報；近期調查結束，教育局確認該園一名教保員及一名外籍老師確實存在「非屬情節重大」之不當管教及不當對待行為，最高重罰6萬元。

台中市教育局表示，於去年10月中旬接獲通報後，立即展開調查。經外聘委員深入調查及認定委員會審議，確認該園一名教保員及一名外籍老師確實存在「非屬情節重大」之不當管教及不當對待行為。

教育局指出，針對涉案的教保員與外師，已依法裁處6萬元及6千元罰鍰，並要求兩人必須接受6至12小時的幼兒輔導管教、班級經營及情緒管理等相關課程。此外，教育局也在「全國教保資訊網」公告行為人姓名及園所名稱，並對該幼兒園裁罰6萬元以示懲戒。

此外，教育局在調查過程中更發現，哈佛幼兒園竟聘任多位「未具教保服務資格」的人員從事教職，將另案加重裁處。教育局強調，已要求該園必須加強正向管教宣導與研習，提升教保人員的親師溝通能力，並落實巡堂機制，確保校方能確實掌握教師與幼兒間的互動情況。

