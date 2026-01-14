國民黨6連霸議員遭爆簽賭賴帳　她反擊：捕風捉影惡意中傷

▲高雄市議員陳玫娟遭爆與組頭有金錢往來，還疑似簽賭、賴帳。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

六連霸的國民黨高雄市議員陳玫娟，2週前才遭爆跳票2,000萬元，未料今（14）日又被週刊爆出疑似簽賭賴帳風波。陳玫娟今日透過律師發出聲明表示，對於所有不實指控，已委請事務所蒐集證據，依法追究其法律責任，以正視聽！

根據《鏡週刊》報導，陳玫娟疑似透過王姓女子簽賭，王卻積欠70多萬元賭金失聯。由於組頭曾幫王匯了20多萬元彩金給陳，認為陳與王欠賭債脫不了關係，所以請陳協調處理，但陳否認簽賭，推稱王買房時找她借名登記、辦房貸，所以把帳戶交由王打理。組頭無法接受，認為理由太過牽強，質疑陳將賭債甩鍋給王，打算提告釐清真相。

針對今日鏡週刊的報導，陳玫娟透過律師代為發表聲明表示，鏡週刊引述所謂知情人士A先生之說法，指陳玫娟議員將賭債甩鍋給王姓婦人，陳玫娟議員就提供帳戶是因之前借名登記而用於繳交房貸之說詞不合理云云，純屬捕風捉影、惡意中傷！讓人深感遺憾。

陳玫娟議員從政二十多年來，兢兢業業，全心為民服務，居然遭人惡意操作，將單純的選民服務和基於朋友情誼的互助醜化為涉及組頭簽賭，意圖抹黑中傷其個人形象！

陳玫娟議員面對此不實指控，將以身作則遏止抹黑，造謠之惡意中傷，對於所有不實指控，陳玫娟議員已委請本事務所蒐集證據，依法追究其法律責任，以正視聽！