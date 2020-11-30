國民黨二攻議場破壞公物41萬元未繳　游錫堃：要想辦法取得修復費

記者楊蕓／台北報導

國民黨上週五在立法院議場丟擲「豬內臟」，立法院秘書長林志嘉30日表示，如果需要換地毯，恐要國民黨賠一百多萬，不過，國民黨上會期杯葛監委人事同意權案時，兩度佔領議場期間破壞公物，修復金額約41萬元至今尚未繳清，對此，立法院長游錫堃受訪時表示，會繼續溝通，站在公務立場總是要想辦法取得這筆款項。

▲立法院長游錫堃受訪談上周院會國是論壇爭議。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨上會期為杯葛監察委員人事同意權案，分別於6月28日、7月14日兩度闖入議場抗議，期間破壞麥克風、主席台、在桌面噴漆、破壞議場大門、拆票匭等，修復經費總計約41萬多元。

▲立法院上會期表決監察委員人事同意權案，國民黨立委推倒票匭圈票處並撕毀選票。（資料照／記者李毓康攝）

立法院司法法制委員會30日邀請林志嘉列席報告，民進黨立委吳玉琴詢問國民黨上次佔領議場，損害公物的41萬繳了沒？林志嘉表示，有承諾要繳，但目前為止還沒繳清，立法院會持續催繳。

游錫堃上午出席「2020第15屆亞洲民主人權獎」遴選結果發表記者會，受訪時則表示，41萬的部分會繼續溝通，站在公務立場總是要想辦法取得這筆款項，至於地毯部分已經清洗，他強調，「還是要回歸民主國家政黨政治，大家有什麼意見，在議場內理性討論，這樣對國家發展比較好。」

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