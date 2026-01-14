　
生活

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

▲▼嘉義縣跟進免費營養午餐。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市不跟進免費營養午餐。（資料照／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義市暫不跟進免費營養午餐， 嘉義市政府指出，2026年已編列營養飽育6000萬（每餐12元）、食材補助2700萬（國中每餐7元、國小每餐5元）、「三章一Q」5100萬（每餐10元）共計1.38億元，用於補助公立國中小午餐食材及行政經費，加上向家長收取之午餐費（國中每餐38元、國小每餐35元，全數用於食材採購），以及每週2瓶鮮乳的補助(以38元計，每餐平均8元)，每餐費用分別為國中75元、國小70元。

嘉義市各國中小目前已全面自辦廚房並設置食育組長與營養師一起把關午餐品質，透過專業菜單規劃與審核機制，優先選用「三章一Q」在地食材，堅持「原型食物」優先，減少多重加工製品出現之頻率，確保學校午餐提供足夠的膳食纖維、蛋白質等營養素來達成營養均衡及減少添加物攝取，並配合時令搭配當季食材使菜色更加多樣化；而為減少食材浪費，學校也會檢討學童菜色喜好及廚餘量變化，適時調整菜單以提升餐點品質並確保供應量符合實際需求。

嘉義市政府將依既定政策穩步前行，持續把關午餐食材、廚餘減量及菜單品項，兼顧營養與品質，後續也會隨時進行政策評估，俟適當時機再行研調。

即／嘉義縣跟進免費營養午餐！2.6萬學生受惠

即／嘉義縣跟進免費營養午餐！2.6萬學生受惠

嘉義縣也跟進免費營養午餐！嘉義縣政府今(14日)宣布，自今(2016)年9月起，全面實施所屬公立高中及國中小學生營養午餐免費政策。政策實施對象涵蓋嘉義縣所屬公立高中及國中小學生，預估受惠人數約2萬6000人。經精算以每人每餐補助62元、每年供餐200天計算，每年將新增約3億2240萬元的經常性支出。目前全國僅剩新北市和嘉義市未跟進。

營養午餐全額補助　周春米：不能讓屏東孩子落後

即／屏東也跟進免費營養午餐！5萬學生受惠

幫友談判剖蚵工持衝鋒槍「狂轟十多發」　嘉檢起訴7人

