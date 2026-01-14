ET民調／2026台中市長！江啟臣48%大幅領先楊瓊瓔　對決綠營何欣純贏18.6％

記者陳弘修／台北報導

2026年縣市首長選舉準備開打，隨著各政黨初選與提名結果逐步升溫。在六都選情部分，民進黨於台中市已確定推派立委何欣純出戰，國民黨方面目前仍處於由立委江啟臣與楊瓊瓔兩人積極爭取黨內提名階段，藍營人選動向持續受到關注。

根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，在國民黨內互比的情境下，台中市民最希望由江啟臣代表國民黨參選市長，其支持度為48.0％，明顯高於楊瓊瓔的16.3%，雙方差距達31.7個百分點。藍綠對決部分，江啟臣代表國民黨參選，其支持度達51.0%，大幅領先民進黨籍何欣純的32.4%，雙方差距達18.6個百分點。

針對台中長選情，《ETtoday民調雲》此次調查的時間為在2026年1月8日至2026年1月12日進，調查對象為設籍於台中市且年滿20歲以上民眾，回收有效樣本數1,225份，在95%的信賴區間內，抽樣誤差為±2.8%。

調查結果顯示，在候選人支持度方面，藍綠對比的情境下，國民黨籍兩位候選人支持度皆領先民進黨籍候選人。若由江啟臣代表國民黨參選，其支持度達51.0%，大幅領先民進黨籍何欣純的32.4%，雙方支持度差距達18.6個百分點。若國民黨推派楊瓊瓔參選，楊瓊瓔支持度為41.7%、何欣純為35.1%，領先幅度縮小至6.6個百分點，競爭態勢相對激烈。

國民黨內互比方面，台中市民最希望由江啟臣代表國民黨參選市長，其支持度為48.0％，明顯高於楊瓊瓔的16.3%，雙方差距達31.7個百分點。

對於三位候選人的看好度，台中市民最看好江啟臣當選下屆市長，其看好度為45.4%，同黨的楊瓊瓔僅10.1%，江領先楊瓊瓔35.3%。民進黨籍候選人何欣純看好度29.6%居次，落後江啟臣15.8%。相較之下，國民黨籍候選人楊瓊瓔看好度僅10.1%，落後何欣純19.5%。

如果是藍綠候選人對決，54.8%台中市民較看好國民黨江啟臣當選下屆台中市長，領先民進黨籍候選人何欣純（32.7%）22.1個百分點。相較之下，若國民黨派出楊瓊瓔參選，楊瓊瓔的看好度39.3%，落後何欣純（41.4%）2.1個百分點。

對於擔任市長的能力，調查結果顯示，江啟臣被市民肯定為最有能力擔任下屆台中市長的人選，看好度為42.3%，領先楊瓊瓔的10.9%，兩人差距達31.4%。民進黨籍候選人何欣純能力看好度為32.1%，落後江啟臣10.2%，但領先楊瓊瓔21.2%。三人相較，國民黨籍候選人楊瓊瓔的能力看好度，明顯落後前兩位候選人。

調查結果也指出，從候選人喜好度觀察，國民黨籍候選人江啟臣最受台中市民喜愛，喜好度為38.6%，明顯領先其他兩位候選人，且其討厭度僅19.9%，整體評價相對正向。喜好度排名第二的是民進黨籍何欣純，比例為28.1%，討厭度為23.9%；楊瓊瓔的喜好度則為25.3%，討厭度為23.6%。整體來看，江啟臣在市民心中評價最佳，而何欣純與楊瓊瓔整體評價相近，無明顯優劣勢差距。

另外，對於台中市長盧秀燕最新呼籲國民黨中央今年1月底前決定台中市長候選人，《ETtoday民調雲》於2026年1月12日至2026年1月13日也針對設籍於台中市且年滿20歲以上民眾進行調查，回收有效樣本數1,413份，在95%的信賴區間內，抽樣誤差為±2.61%。

調查結果顯示，67.1%市民同意台中市長盧秀燕建議「要安定支持者，不要為人選焦慮」，國民黨台中市長候選人的人選可以在今年1月底前決定，對此表示不同意者僅10.8%，另有22.1%表示不知道或沒意見。

至於國民黨中央提名人選方式，有50.2%的台中市民同意黨中央應該以內參式（不對外）民調，直接提名支持度較高的人參選，不同意者29.7%，另有20.2%表示不知道或沒意見。