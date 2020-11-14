王世堅砲轟蘇貞昌護航丁怡銘：「帶頭耍陰」快換掉！

▲行政院長蘇貞昌陪同發言人丁怡銘前往皇家傳承牛肉麵致歉並品嚐牛肉麵。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院發言人丁怡銘指控冠軍牛肉麵是用萊克多巴胺肉品出包，行政院長蘇貞昌親自登門到店家致歉，風波仍持續延燒。對此，台北市議員王世堅就痛批，蘇貞昌「帶頭耍陰」，應該要趕快撤換發言人。

丁怡銘12日於院會記者會指控「台北市牛肉麵節冠軍就是用萊牛」，引來冠軍牛肉麵業者皇家傳承牛肉麵不滿，秀出檢驗證明打臉，並與其他牛肉麵業者開記者會要求行政院道歉，丁怡銘隨後透過聲明稿向業者道歉，甚至還花了3.9萬元買100碗牛肉麵要請同事吃，沒想到卻被抓包「報公帳」3.9萬全民買單。

不過，丁怡銘事後強調，打統編是因為秘書習慣放統編，但這筆錢仍會自己出。行政院長蘇貞昌13日也出面表示，「年輕人難免會犯錯」，知錯能改善莫大焉，也在臉書說了重話「要他深切檢討，不准再有下次」，事後也帶丁怡銘到店家吃麵致意，連續跟老闆說了好幾次「失禮、拍謝」，老闆也盡釋前嫌表示希望大家團結努力為台灣。

雖然蘇貞昌親自出馬，但在野黨強烈抨擊行政院做法違反行政中立，應立即將發言人撤換，或丁怡銘應該自己請辭。

王世堅接受媒體訪問開砲，蘇貞昌身為最高行政首長，帶頭耍陰，我們整個政壇會更混沌不堪，應該趕快撤換發言人，這樣的發言人在自己小圈圈內搖筆桿想酸人語句，心態有問題，「我想他不適合」。

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者林敬旻攝）

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