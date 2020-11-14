每餐補助6元！學校營養午餐全用國產食材　蘇貞昌、農委會攜手宣示

▲農委會指出，未來將補助學生每餐獎勵費用6元。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

行政院日前宣布，國中小學營養午餐將從明年起全面使用國產食材，並將學生每餐獎勵費用由新台幣3.5元提高至6元，總預算從12億增至20億元。對此，農委會今（14日）指出，全力推動學校午餐全面使用國產可溯源食材政策，創造學童、家長、團膳業者與農民多贏、安心的友善食農環境。

行政院長蘇貞昌等人今（14日）至嘉義參與「學校午餐全面採用國產食材」宣示儀式。農委會說明，為確保3,500餘所國中小午餐使用國產可溯源食材，該會及教育部自106年開始推動學校午餐使用三章一Q政策，109年全國各縣市校園食材登錄平台食材登錄筆數為可溯源食材比例已達61%，另由農業單位執行生鮮蔬果食材農藥件，加強抽驗把關措施促使學校午餐廠商更加重視食材來源及安全品質，本政策對於學校午餐食材源頭管理已有顯著成效。

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▲農委會主委陳吉仲。（圖／農委會提供）

農委會進一步表示，推動學校午餐採用國產可溯源食材政策，不僅能確保國中小學童吃到來源明確、優質安全的國產農產品，亦能提升國產食材自給率，落實食品追溯追蹤系統，鏈結生產者生計及食安需求，達到家長、學生、農民三贏的效果。未來也將會和相關單位合作，從食農教育、食材供應平台、校園食材溯源管理及農民對接產銷供應等方面，持續提升學校午餐供餐品質。

農委會提到，今日關心學校午餐的公民團體、營養師公會、全國家長會、食材供應業者及團膳業者等亦出席共同宣誓，願意全力支持政府推動學校午餐全面使用國產可溯源食材政策，創造學童、家長、團膳業者與農民多贏、安心的友善食農環境。