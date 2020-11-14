立院邀丁怡銘報告網軍事件　藍委爆：他「請公假」還扯謊

▲國民黨立委洪孟楷。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男、徐政璿／台北報導

行政院發言人丁怡銘近日接連因小編製網軍圖、誣指冠軍牛肉麵用萊牛等深陷爭議風暴。針對行政院運用國家資源，製作文宣攻擊在野黨一事，立法院內政委員會邀請包括丁怡銘在內等政院官員16日列席。不過，國民黨立委洪孟楷踢爆，行政院秘書處13日已公文回覆立法院，表示丁請假不去備詢，結果丁14日中午還對媒體說「審慎思考」，連記者都要騙，不敢承認已請假的事實。

根據立法院議程，內政委員會16日邀請行政院秘書長、行政院發言人、銓敘部次長、行政院人事行政總處、法務部及法務部廉政署列席，就「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立」進行專題報告，並備質詢。

面對內政委員會的安排，丁怡銘14日中午向媒體回應，行政院向來尊重立院行使各項職權，也尊重體制，對於立院委員會以專案報告邀請列席，會參酌過去慣例，審慎思考。然而事實上，行政院秘書處13日早已發函，表示行政院秘書長與丁怡銘因公假不克列席，並請行政院副秘書長、新聞傳播處副處長，及綜合業務處參議代表列席。

對此，洪孟楷14日下午批評，行政院秘書處13日已公文回覆立法院要請假不來備詢，結果14日中午還在媒體群組對記者說「審慎思考」。尊重民意監督有那麼難嗎？還是連記者都要騙，不敢承認已經向立法院請假的事實。

洪孟楷痛斥，如果真有意願要到立院備詢，那為何13日回覆公文不願前來，分明膝反射似的藐視民意，難道真的是「有政府會說謊」嗎？丁怡銘有時間去吃牛肉麵打統編，卻沒時間到立院向人民報告。

洪孟楷也提醒，逃避，不能解決問題，人民有了解真相的權利，人民受不了這種傲慢的政府，11日22站出來反萊豬。

▲洪孟楷踢爆丁怡銘說謊。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

▲丁怡銘告假16日內政委員會備詢。（圖／記者翻攝，點圖可放大）

其他人也看了這些...

► 百碗牛肉麵沒打統編重下單 丁怡銘花3.9萬怎麼來？官網洩這答案

► 丁怡銘一度口誤牛肉麵「訂了100萬」 澄清打統編是秘書習慣

► 力挺北市牛肉麵 柯文哲諷政院「狗改不了吃屎」：政治玩過頭

相關新聞...

► 皇家傳承牛肉麵4度封王 連5天招待前30名客人「麻辣藤椒牛肉麵」

► 丁怡銘買牛肉麵賠罪遭抓包「報公帳」 3萬9千元全民買單

► 行政院發言人丁怡銘回應：無論哪國牛肉合乎國家標準都安全無虞

►振興一下我們的美麗