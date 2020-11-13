力挺北市牛肉麵　柯文哲諷政院「狗改不了吃屎」：政治玩過頭

▲柯文哲前往內湖牛將軍牛肉麵店用餐。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院發言人丁怡銘12日誤指台北市牛肉麵節冠軍使用萊牛，台北市長柯文哲13日中午親自到內湖用餐，以行動支持獲得牛肉麵節番茄組冠軍的店家。對於昨天到政院溝通卻意外扯出牛肉麵的政治風波，柯文哲直言，民進黨玩政治玩過頭，「狗改不了吃屎」，說完後柯意識到失言，還自己笑稱要變標題了。而業者廖國斌則表示，政府平白扼殺牛肉麵產業，非常痛心。

柯文哲13日中午特別到今年台北牛肉麵節番茄組冠軍業者的麵店用餐，民眾黨立委賴香伶、張其祿等人也依同出席力挺。沒想到，柯一行人用餐到一半，台灣國辦公室主任陳峻函突襲入店對柯嗆聲，所幸柯未受到影響，僅說「這是民主國家常有事情」。

▲柯文哲前往內湖牛將軍牛肉麵店用餐，台灣國辦公室主任陳峻涵現場對柯文哲嗆聲。（圖／記者李毓康攝）

針對丁怡銘、蘇貞昌接連出面道歉，柯文哲說，他們就是玩政治玩過頭就是這樣，反正他就是...人家是很誠意的跟你講，把這紛擾結束，他們都把每一個事件都要拿去吵政治，「然後還要去報公帳是不是？壞習慣」。

至於國民黨要求丁怡銘下台，柯文哲說，反正他下台也是換個工作，隨便他們。而蘇貞昌規劃在傍晚時要再前往遭丁怡銘點名的冠軍店家致意？柯表示，「何必呢？這就是沒有必要」，希望民進黨還是解決問題，不要每天搞政治，每天這樣抹紅人家抹黑人家，每天正事不幹在幹這種事，受不了。媒體追問，蘇貞昌稱丁怡銘知錯能改？柯則笑說，「丁丁是個人才」。

而今天陪同出席的民眾黨立院黨團總召賴香伶表示，行政院為什麼不慎重跟臨時提案人道歉？院長不能這樣雙標，地方首長波很多時間才能出席行政院會，臨時提案也是入案的，結果政院用梗圖推翻行政倫理，沒有跟市長道歉，在國外也沒有看到這種用梗圖來做的。

面對義憤填膺的賴香伶，柯文哲則淡然表示，「他又不是第一次，也不會是最後一次，所以不能道歉，不然以後怎麼辦」。

媒體追問，是否有覺得政院在針對你？柯文哲說，他們就是玩政治玩習慣，人家是有誠意跟他講把問題解決，「老實講，明白標示大概問題就解決一半，要吃的人吃不吃的人不吃就好了，問題就解決掉」，何必付出這麼多社會成本、對抗，奇怪，到底是腦袋長在哪裡？奇怪。

柯文哲表示，已經習慣被針對，他們就是政治玩習慣，沒辦法，「你跟他講他也…，狗改不了吃屎」，說完柯自己還大笑，一旁的市府發言人陳智菡則小聲提醒「現在是用餐時間」，而柯則笑稱「要變標題了」。

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