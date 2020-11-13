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皇家傳承牛肉麵4度封王　連5天招待前30名客人「麻辣藤椒牛肉麵」

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▲▼訂百碗麵送來店前20名 黃珊珊,皇家傳承牛肉麵。（圖／翻攝自皇家傳承牛肉麵臉書）

▲黃珊珊訂100碗皇家傳承冠軍牛肉麵。（圖／翻攝自皇家傳承牛肉麵臉書）

記者羅婉庭／新北報導

針對位於新北市板橋的台北市牛肉麵節的冠軍「皇家傳承牛肉麵」4度封王，但卻被行政院發言人丁怡銘誣指使用萊牛，雖然店家第一時間就立即拿出「零檢出」證明打臉，但名聲已受到影響。台北市副市長黃珊珊昨下訂100碗牛肉麵，贈送每日來店前20名顧客，店家也在臉書再加碼10碗，表示每日到店內用餐的前30名客人，每人招待一碗「麻辣藤椒牛肉麵」。

國民黨立委費鴻泰、蔣萬安、賴士葆、曾銘宗、林德福、鄭麗文等人也將於12點至位於板橋新海路的皇家傳承牛肉麵，替店家抱不平，譴責行政院以國家機器攻擊民間店家。昨晚前新北市長朱立倫也來到麵店用晚餐，表態全力力挺「新北之光」，並要求行政院長蘇貞昌道歉。

台北市長柯文哲12日上午親赴行政院呼籲中央做到「源頭管理、明白標示」，而丁怡銘卻點名台北市牛肉麵節冠軍店家就是使用萊牛。受到波及的牛肉麵店家皇家傳承、牛將軍在12日下午立刻召開記者會強調，他們使用的肉品，萊克多巴胺都是零檢出，且都是合法牛肉，嚴正抗議並要求行政院道歉，否則未來會動員牛肉麵業者做宣示，也會依循法律途徑捍衛聲譽。

面對被丁怡銘點名用萊牛，牛肉麵協會12日下午與牛肉麵節冠軍店家的皇家傳承、牛將軍負責人紛紛抵達台北市議會，向行政院提出抗議，要求行政院道歉。

台北市牛肉麵交流發展協會理事長鄭正中表示，這些店家好不容易才成為台北市享譽國際的「國麵」，結果因為政治之爭，把牛肉麵業者也拖下去。在沒有通知的情況下，抹黑冠軍店家，說是用萊牛做牛肉麵，影響到小老百姓的聲譽，但這不該成為政治口水，所以要求行政院道歉。

眼見牛肉麵風波越燒越大，丁怡銘趕緊於臉書道歉，也訂購了3萬9千元的牛肉麵向店家賠罪，但卻被發現秘書打行政院統編，遭質疑用全民納稅錢來購買。丁隨後解釋，他一定會自己出這筆費用，是秘書「習慣打統編」，此言又再次引發輿論撻罰。

店家貼文：
【2020冠軍牛肉麵免費吃】
鄭重感謝 臺北市政府-副市長：黃珊珊與各局長幕僚，親臨小店力挺皇家傳承牛肉麵 ，並且特別自掏腰包，交代每日招待20碗「麻辣藤椒牛肉麵」給來新海店的民眾享用，皇家傳承負責人表示每日再加碼10碗；今日的事件讓民眾造成對牛肉麵的疑慮，皇家傳承再此聲明，一定秉持食安良心，不但依循政府法規經營，更是使用具有合格證書、來源證明之牛肉，並站在消費者立場為民眾食安把關。

活動日期：11/13（五）～11/17（二）
營業開始時間：AM 11:00
號碼發放時間：AM 11:00整準時發放
地點：新北市板橋區新海路134號
招待辦法：每日前30名，每人招待一碗「麻辣藤椒牛肉麵」，限定內用

▲皇家傳承連5天招待前30名客人「麻辣藤椒牛肉麵」。（圖／翻攝自臉書）

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