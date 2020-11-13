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百碗牛肉麵沒打統編重下單　丁怡銘花3.9萬怎麼來？官網洩這答案

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▲丁怡銘向業者致歉，親自下訂一百份紅燒牛肉麵。（圖／翻攝丁怡銘臉書）

▲丁怡銘向業者致歉，親自下訂一百份紅燒牛肉麵。（圖／翻攝丁怡銘臉書）

記者蘇晏男／台北報導

行政院發言人丁怡銘12日誤指台北市冠軍牛肉麵「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，影響店家商譽引發爭議。事後他道歉並下訂100碗牛肉麵賠罪，然而卻又被抓包打統編疑報公帳，丁怡銘緊急滅火重下同金額但無打統編的訂單，但網友又質疑該店家「一碗最貴270元」，丁的結帳金額卻是3萬9千元？《ETtoday新聞雲》記者也親自找到可能原因。

丁怡銘12日面對媒體提問台北市長柯文哲提出的萊豬進口4項建議，先以「蘇貞昌已請衛福部跟農委會於會後做回應」一句話回答後，轉而指控台北市辦的牛肉麵節，今年冠軍用的就是萊克多巴胺美牛。

在店家「皇家傳承牛肉麵」秀出「零檢出」的食品檢驗證明澄清，且召開記者會批評行政院抹黑後，丁怡銘向業者道歉，同日晚間也偕同民進黨立委羅致政到「皇家傳承牛肉麵」店家用餐，並購買100碗牛肉麵賠罪。

▲丁怡銘買牛肉麵被抓包報公帳（圖左），及事後重新下訂的訂單。（合成圖／翻攝丁怡銘臉書）

▲丁怡銘買牛肉麵被抓包報公帳（圖左），及事後重新下訂的訂單。（合成圖／翻攝丁怡銘臉書，點圖可放大）

然而，依照丁怡銘公布的收據，在公司行號統編欄中的「03722403」卻被抓包是行政院統編，再被指責用公帑消災。面對爭議，丁怡銘晚間發聲明表示，秘書習慣放統編，這筆錢會自己出，並貼出一樣是3萬9千元但沒打統編的新訂單。

不過也有網友再度提出質疑，指明明「皇家傳承牛肉麵」店內最貴的牛肉麵一碗才270元，為何丁怡銘下訂的100碗牛肉麵卻要價3萬9千元？記者實際到官網查詢，發現「紅燒牛肉麵3包入」的定價為390元，且丁怡銘選用黑貓冷凍宅配的送貨方式，因此在滿額免運的情況下，很可能丁怡銘就是下訂100份該品項。

▼網購「紅燒牛肉麵3入」價格為390元。（圖／翻攝自皇家傳承牛肉麵官網）

▲▼網購「紅燒牛肉麵3入」價格為390元。（圖／翻攝自皇家傳承牛肉麵官網）

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