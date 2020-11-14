「丁怡銘自爆」柯文哲讚120分　侯友宜：政府開放萊豬進口就是0分





▲行政院長蘇貞昌昨陪同發言人丁怡銘前往皇家傳承牛肉麵致歉。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對台北市長柯文哲給行政院發言人丁怡銘打120分，新北市長侯友宜14日說，政府開放萊豬進口就是0分。

侯友宜表示，只要萊豬不進口，他就給中央政府、民進黨打100分，「100分送給中央政府！」，以後就沒有這些紛紛擾擾，但若開放進口就是0分，所以力守萊豬不進台灣，大家一起守護國人的健康。

丁怡銘失言引發牛肉麵政治風波，他指北市牛肉麵節冠軍店是使用含有瘦肉精的美牛，業者立即出示未檢出證明打臉，丁事後購買100份牛肉麵卻又再度引爆打政院統編疑報公帳疑雲，丁也立刻再重新下訂發票不打統編來緊急止血，當天也立刻親赴牛肉麵店消費致歉。

台北市議員昨在議會質詢時就此事件問柯文哲 ，給丁怡銘處理善後處理打幾分？柯答詢時說，「120分，因為他自爆。」

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