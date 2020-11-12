行政院發言人丁怡銘回應：無論哪國牛肉合乎國家標準都安全無虞

記者陳家祥、蔡文鈴／台北報導

行政院發言人丁怡銘12日於院會記者會指控「台北市牛肉麵節冠軍就是用萊牛」，引來冠軍牛肉麵業者皇家傳承牛肉麵不滿，秀出檢驗證明打臉，並與其他牛肉麵業者開記者會要求行政院道歉，對此，丁怡銘透過聲明稿向業者道歉，強調只要合乎國家的標準，都是安全無虞。

行政院表示，出示牛肉麵節冠軍得主菜單上標示採用美牛，正是要突顯馬政府2012年開放美國牛肉進口後，國人食用美國牛肉、牛排等已經是國人日常生活的一部分，而萊克多巴胺是飼料添加物，業者出示的零殘留也證明，牛在食用代謝後，往往在肉品中已無法檢出。

行政院指出，各美式賣場所賣的美國牛肉和其他進口商的牛肉一樣，即便飼養過程中在飼料裡添加萊克多巴胺，但是只要肉品中的殘留值符合國際標準，對於健康就沒有影響。相關論述基於事實陳述與科學證據，完全沒有針對北市府與業者。

丁怡銘表示，對於業者造成困擾，他深感抱歉，也要幫所有牛肉麵業者澄清，無論是使用哪一國的牛肉，只要合乎國家的標準，都是安全無虞。

至於院會過程中，院長對於柯文哲市長於臨時動議中提出的相關建議，由於涉及科學標準與衛生專業範疇，院長蘇貞昌也請衛福部及農委會於會後作回應，過程非常理性和諧，並沒有衝突。

▲行政院發言人丁怡銘。（圖／記者陳家祥攝）



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