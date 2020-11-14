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暗示丁怡銘請辭？　侯友宜：道歉是態度「高度在哪當事人最清楚」

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記者羅婉庭／新北報導

針對行政院長蘇貞昌13日帶發言人丁怡銘到店家去道歉，新北市長侯友宜14日表示，道歉是一個態度，至於道歉以後有人說要不要辭職，態度就表示高度，高度要決定在哪裡，當事人最清楚，當事人應該自己去做判斷，所以態度跟高度，我想態度是一種表示的方式，但是高度更展現不一樣的作為。

▲侯友宜。（圖／工務局提供）

▲侯友宜。（圖／新北市工務局提供）

至於台北市長柯文哲給丁怡銘打120分，侯友宜說，只要萊豬不進口，他就給中央政府民進黨打100分，萊豬不進來100分送給中央政府，就沒有這些紛紛擾擾，進口就0分，所以力守萊豬不進台灣，大家一起守護國人的健康。

此外，有媒體分析若侯友宜不參選2024，前高雄市長韓國瑜可能捲土重來，侯友宜回應，「我沒有那麼厲害啦」，他是新北市的市長，全力地把新北市的市政做好，是現在最重要的一件事，今天看到新北市不斷在建設，在社會的各方面有長足的進步，這才是最重要、最想要完成的夢，所以他會努力地做好應盡的本分。

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