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丁怡銘買牛肉麵賠罪遭抓包「報公帳」　3萬9千元全民買單

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▲▼丁怡銘買牛肉麵，遭抓包報公帳。（圖／翻攝丁怡銘臉書）

▲丁怡銘買牛肉麵，遭抓包報公帳。（圖／翻攝丁怡銘臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

行政院發言人丁怡銘12日指控牛肉麵冠軍業者「皇家傳承牛肉麵」使用萊克多巴胺牛肉，結果業者提出檢驗證明打臉，丁怡銘隨後向業者致歉，親自到店家買100碗牛肉麵賠罪，一共花費3萬9千元。不過，依照丁怡銘公佈的收據，還打上行政院的統一編號03722403，等於是全民買單。

對於無辜受波及的店家，丁怡銘傍晚也在民進黨立委羅致政陪同下，前往該店家致歉，並親自下訂一百份紅燒牛肉麵給同仁品嚐老闆的手藝。

丁怡銘表示，今天在院會後表示，雖然美牛的飼養過程中飼料裡添加了萊克多巴胺，但牛隻在食用代謝後，不僅肉品中已無法檢出，只要合乎聯合國標準，民眾食用絕對安全無虞。國人食用美國牛肉、牛排等已經是國人日常生活的一部分，業者出示的零檢出也證明，肉品的安全得到層層把關。

至於在行政院記者會上的言論所引發的風波，丁怡銘也在臉書上表示，他今晚跟立委羅致政來到皇家牛肉麵的老店，除了為今天記者會造成困擾，向店家陳老闆致歉之外，也親自下訂100份紅燒牛肉麵給同仁品嚐老闆的手藝。

不過，這張收據被抓包是報行政院的統編03722403，不禁讓人質疑浪費納稅人的錢。對此，丁怡銘晚間聲明表示，今天來除了跟業者致意之外，也來享受他的手藝，自掏腰包拿信用卡請同仁代訂100份給所有的同仁吃。統編引起質疑的部分，是因為秘書習慣放統編，但這筆錢仍會自己出。

▼丁怡銘向業者致歉，親自下訂一百份紅燒牛肉麵。（圖／翻攝丁怡銘臉書）

▲▼丁怡銘向業者致歉，親自下訂一百份紅燒牛肉麵。（圖／翻攝丁怡銘臉書）

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