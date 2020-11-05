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拜登就算勝選也是「跛腳鴨」總統！　英媒曝：關鍵在國會

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▲▼拜登。（圖／路透）

▲美國民主黨總統候選人拜登可望入主白宮，但民主黨卻難以取得參議院多數席次。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國總統大選3日登場，拜登暫居領先，可望入主白宮。但是，民主黨強勢保住眾議院多數席次，卻難以翻轉共和黨把持的參議院。英媒《每日郵報》直指，這將使得拜登自從上任第一天起，就成為一名「跛腳鴨」總統（lame duck president）。

民主黨砸下數十億推動國會競選，結果卻不如預期。眾議院方面，雖然裴洛西（Nancy Pelosi）將續任議長，卻丟失6席以上席次。共和黨沒有任何一位現任議員落敗，還增加至少5名女性眾議員勝選。

參議院方面，共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）坦言，選情比想像中更樂觀，因為緬因州共和黨參議員柯琳絲（Susan Collins）等人勝選，平安度過「最激烈選戰」。雖然仍須等待北卡州、密西根州、阿拉斯加州與喬治亞州的結果出爐，但如今民主黨取得參院多數席次的挑戰，變得困難重重。

報導指出，共和黨可望在未來4年把持參議院，麥康諾也可以繼續掌握參院議程，進一步阻止拜登提出的健保、社會福利與司法任命等法案。雖然拜登在部分議題上，仍可動用行政權力，達到相同目的，卻淪為「跛腳鴨總統」。

舉例來說，川普在選前急於提名保守派的巴瑞特（Amy Comey Barrett）成為大法官，並在麥康諾的協助之下成功任命。拜登曾喊話提出「法院重組方案」（court-packing plan），促使大法官人數由9名增加至15名，藉此削弱保守派勢力，如今卻顯得機會渺茫。

另外，拜登與參院是否能在每年的聯邦預算議題上達成一致，其次子杭特（Hunter Biden）爆出的「電郵門」醜聞日後是否會遭到參院共和黨人調查，都是未知數。

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