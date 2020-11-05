內華達檢察長：川普提選舉訴訟「根本無法理解」　準備全數駁回！

▲內華達州有許多民眾提前投票。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

內華達州檢察長福特（Aaron Ford）4日晚間表示，內華達州準備駁回川普競選團隊提出的任何選舉訴訟，「我們有防止作弊的實際措施，例如簽名驗證與特殊條碼，所以針對我們提起法律挑戰，是一件相當難以理解的事。」

根據CNN報導，內華達州民主黨籍檢察長福特受訪表示，川普已經起訴我們2、3次了，每次我的單位都會與地方檢察官合作，並且擊敗這些訴訟，「如果你看看我們過去針對川普而建立的訴訟紀錄，你會知道我們相當無懈可擊。」

▲美國總統川普的競選團隊已向內華達州提起不只一次的訴訟。（圖／路透）

事實上，川普競選團隊與共和黨人10月末就向內華達州法院提起訴訟，要求停止郵寄選票的計票，理由是要求中止計算經過嚴格簽名配對電腦軟體驗證的郵寄投票，並質疑觀察員在間票過程中不夠密切，但就在距離大選不到24時之際，內華達州法官在2日駁回了此訴訟。

福特補充，將準備駁回川普競選團隊針對選舉結果提出的任何訴訟，「我們有防止作弊的實際措施，例如簽名驗證與特殊條碼，這些都是其中重要的程序，所以我們認為，針對選舉向我們提起法律挑戰，是一件相當難以理解的事。」

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