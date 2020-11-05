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台灣川粉瘋買川普官方競選帽　花上千元入手收藏跨海力挺

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川普競選帽（左圖／露天拍賣提供、右圖／翻攝自露天海外購物「美國ebay」）

▲美國總統川普官方競選帽。（左圖／露天拍賣提供、右圖／翻攝自露天海外購物「美國ebay」）

記者洪菱鞠／台北報導

美國大選陷入膠著，截至5日（台灣時間）午間，拜登以264票領先川普214票，目前民主黨候選人拜登僅差6張選舉人票就能成功入主白宮，這股緊張氣氛也蔓延全台，拍賣網站則發現4日晚間有台灣川粉花了近5000元，入手2頂官方上千元競選帽。

露天拍賣觀察近一個月發現「川普」、「共和黨」相較「拜登」、「民主黨」關鍵字搜尋比例為82：1，川普搜尋量較上月同期成長4.5倍，相關商品數也是11：1落差有2萬多件商品，落差相當大。

另外，連同性質商品售價也有落差，以露天海外購物美國ebay的搜尋商品為例，川普的美國總統「MAKE AMERICA GREAT AGAIN」官方競選帽，有賣家以一頂要價新台幣2,421元出售，售價高是因帽子由官方出產並繡有45屆的數字，而這帽子在11/4晚間9點多由一位台灣買家直接購買兩頂，其他熱門商品還有競選杯、T-Shirt、保溫杯等，反應出台灣川粉的熱情。

而拜登的競選帽價格多半落在新台幣400～700元之間，競選杯、競選T-Shirt等相關商品也很多，但相較於川普已經執政4年且擁有獨特的個人風格，趣味的川普商品更多元，像是人形頭套、髒話T-Shirt也很熱銷，不只是露天拍賣，在蝦皮拍賣、Yahoo奇摩拍賣都能搜各式各樣的川普KUSO小物。

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