川普急追3萬多票！亞利桑那州選情「差距再拉近」　最新票數曝光

記者詹雅婷／綜合報導

美國亞利桑那州選情越來越激烈，該州馬里科帕郡（Maricopa）5日凌晨2時公布最新票數，拜登票數增至91萬2585張票，川普票數則從80萬2160張票增至83萬8071張，雙方差距自8.5萬票縮至7.4萬票。不過，放眼整個亞利桑那州，目前仍由拜登領先。

▲在亞利桑那州，目前川普落後拜登6.8萬多張票。（圖／路透）

綜合CNN、ABC15 Arizona等美媒報導，喬治亞州、亞利桑那州、賓州、北卡羅萊納州等關鍵搖擺州競爭越趨激烈，全美多地示威者走上街頭。在亞利桑那州，馬里科帕郡也面臨同樣狀況，稍早被迫先行向公眾關閉鳳凰城選舉辦公大樓。

如今外界最關心選票拉鋸狀況，在人口最多的馬里科帕郡，當局5日凌晨2時30分左右公布最新票數，拜登票數自88萬7457張票增至91萬2585張票，川普普選票則從80萬2160張票增至83萬8071張，雙方差距自8.5萬票縮至7.4萬票。

稍早消息指出，亞利桑那仍有60萬票尚未開出，只要川普奪得其中的57.7%，就能翻盤贏過拜登。白宮新聞發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）4日向川普選民信心喊話時提到，川普將會在亞利桑納州以領先約3萬票的優勢勝出。

依據美國大選制度，入主白宮必須獲得270張選舉人票。依據福斯新聞數據，拜登現拿下264張選舉人票，川普則擁有214張選舉人票。

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