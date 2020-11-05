白宮大位穩了！拜登「過渡政府網站」上線：就職第1天就開始工作

▲拜登的過渡政府網站已經上線。（圖／翻攝buildbackbetter.com）



記者吳美依／綜合報導

美國大選仍在開票中，民主黨候選人拜登（Joe Biden）暫居領先，僅差6張選舉人票就可入主白宮。他對於大選結果勝券在握，也於4日推出「過渡政府」網站，替執政展開「暖身」工作。

過渡政府網站目前僅有首頁，拜登的照片旁邊寫著標題「拜登─賀錦麗過渡（政府）」，背景是代表民主黨的藍色，內容則寫道，「美國人民將決定誰成為下一任美國總統，全國各地許多州的選票仍在統計中」。

網站指出，美國面臨嚴重危機，包括新冠疫情、經濟衰退、氣候變遷與種族不平等，「過渡團隊將持續全速準備，以利拜登與賀錦麗政府能夠在就職第一天就著手工作」。

《美聯社》與《福斯新聞》等媒體4日晚間宣布拜登奪下密西根州，距離270張選舉人票的當選門檻更加接近，但實際上，大選結果尚未塵埃落定。

此外，川普也尚未承認失敗，其競選團隊4日提出訴訟，要求賓州與密西根州暫停計票、威斯康辛州重新計票。雖然他在賓州暫時領先，但隨著郵寄投票計算程序進行，優勢正在縮小中。

如果拜登當選，明年1月20日就職時，將以78歲高齡成為美國史上最年長的就任總統。賀錦麗也將成為第一位印度、非裔混血副總統。

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