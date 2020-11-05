川普選得比想像中好！　CNN分析「鐵粉支持關鍵」：民主黨該學習

▲美國總統川普選前民調落後許多，實際選情卻優於預期。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

美國大選3日登場，拜登暫居優勢，入主白宮呼聲極高。值得注意的是，川普先前民調落後許多，實際選情卻明顯優於預期。CNN國際事務專欄作家吉蒂斯（Frida Ghitis）認為，雖然美國經歷疫情與經濟衰退，選民卻沒有完全否定川普；民主黨必須深入分析原因，並且從中學習，才能夠真正重新團結社會，解決眼前困境。

吉蒂斯認為，本屆大選證實了美國有多麼分裂，且不論由誰當選，此情況都將持續下去，「若拜登想要重新團結社會，回應人民需求，就將面對一個嚴峻的現實，也就是將近一半選民支持川普」。

吉蒂斯批評，川普公然說出無數謊言，淡化疫情嚴重性，操作種族主義與排外言論，錯誤地指控拜登是社會主義者，竟還獲得右派媒體與共和黨的堅定支持。但是，雖然川普執政「既可怕又不可原諒」，並非所有「川粉」都是恐同、排外者或種族主義分子，「仍有成千上萬的人看見其他深受吸引的地方，民主黨必須去理解那是什麼」。

▲CNN分析指出，川普極具個人魅力，成功引起選民共鳴。圖為川普在北卡羅萊納州造勢。（圖／達志影像／美聯社）



吉蒂斯分析，川普極具個人魅力，把自己形塑成美國的堅強捍衛者，尤其宣示替藍領階級與鄉村居民而戰。他2016年就利用了經濟倒退的痛苦議題，誓言打擊「占盡美國便宜」的貿易夥伴，種種承諾都成功引起選民共鳴。與此同時，美國城鄉分裂日益擴大，農村保守選民對於社會與文化變遷深感不安，也是「挺川」的關鍵原因。

吉蒂斯指出，早在川普上任之前，城鄉分裂與經濟失序的擔憂就普遍存在，並非短暫危機，而民主黨應該深入研究這些議題，試圖從川普支持者的擔憂中吸取教訓。她認為，美國如今陷入危險處境，迫切需要為了共同目標團結起來，尊重彼此觀點，試圖互相理解溝通，找到解決方案。

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