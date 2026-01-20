超商新推「香菜義大利麵」　6款開運鮮食再抽10萬元黃金

▲全家推出「香菜雞肉義大利麵」、「香菜蝦蝦捲」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接農曆新春，全家便利商店今（20）日推出6款開運鮮食，包括「蒜滷財運大吉腿油飯」、「福氣魚四喜開運便當」、「黃金雙層鱈魚招財堡」等，義大利麵品牌uno pasta還推出「辣味香菜雞肉義大利麵」與「香菜蝦蝦捲」，滿足香菜控的味蕾。

●全家香菜新品

全家便利商店繼10月掀起社群話題的「香香菜菜霜淇淋」後，再度推出話題性新品「辣味香菜雞肉義大利麵」，義大利麵品牌uno pasta以香菜獨有的清爽香氣為醬汁基底，佐甜紅椒粉醃製的鮮嫩匈牙利雞胸排，讓雞肉的溫和辣味，與麵體醬香交織，最後拌入炒香菜，增添清新尾韻，售價99元。

另有「香菜蝦蝦捲」，將粉紅色的甜菜根餅皮，包裹有機香菜、鮮美蝦仁、各色蔬菜，並以墨西哥紅醬勾勒出豐富層次，視覺呼應了過年的喜氣，售價65元。

▲全家推出6款開運美食，再抽10萬元黃金。（圖／業者提供）

●開運鮮食新品

全家迎接農曆新年，將象徵富有、豐收與好運的食材入菜，推出6款開運鮮食。主打「鮑滿福氣中華燴麵」，以鮑魚、火腿與多樣蔬菜燴製，每份可吃到2顆鮑魚，售價99元；「蒜滷財運大吉腿油飯」以木桶油飯搭配蒜香滷雞腿，取「蒜」與「算」的諧音，寓意財運加分，售價129元。

便當與麵食也同步推出應景選擇，包括雙主菜設計的「福氣魚四喜開運便當」，搭配福氣魚與紅燒獅子頭，售價109元；以及象徵鴻運的「鴻運番茄湯麵」，售價99元。另有使用兩片鱈魚排製作的「黃金雙層鱈魚招財堡」，售價75元，滿足年節期間快速用餐需求。

圍爐代表食材烏魚子也推出便利新吃法。「紅運烏魚子紹興飯糰」將帶有紹興酒香的烏魚子包入飯糰內餡，售價52元。

▲「一口烏魚子」即開即食。（圖／業者提供）

零食型態的「一口烏魚子」採單片包裝、即開即食，新春優惠價79元。另推出限量「黑金配」組合，搭配阿里山極選中杯美式或拿鐵，可享39元加價購。

活動方面，1月21日至3月3日推出「財庫永豐抽獎趣」，購買指定開運鮮食即可獲得抽獎券。頭獎為價值10萬元的開運黃金，另有永豐金證券股票禮品卡等獎項；會員分享指定活動連結，親友完成登入後可再獲抽獎券，最多可加碼3張。

★7-ELEVEN鮮食新春包裝

7-ELEVEN看準新年開運需求，人氣「阜杭豆漿飯糰」換上節慶限定包裝，還推出全新口味「里肌肉蛋紫米飯糰」，並集結多款開運小吃。

▲7-11「阜杭豆漿飯糰」推出新口味，並換上新春包裝。（圖／業者提供）

7-11 自2020年起攜手米其林必比登推介的早餐名店「阜杭豆漿」合作，推出「阜杭豆漿經典飯糰」，獨家將傳統飯糰必備的酥脆油條以麵包條替代，解決油條微波後易軟化的痛點，一年熱賣超過400萬顆，業績破億元。

「阜杭豆漿里肌肉蛋紫米飯糰」新品以Q彈紫米混合糯米飯，包裹蒜香醬燒里肌、滷蛋、微辣蘿蔔乾、香甜脆酸菜。為迎接春節，新口味同步換上節慶限定包裝，象徵「馬上富有」。