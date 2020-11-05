台大教授：拜登採多邊主義　不會拿「台灣牌」對付北京

▲拜登、川普、2020美國總統大選。（圖／路透社）

記者徐政璿／台北報導

美國大選進入開票最後階段，現任總統川普（Donald Trump）在搖擺州暫時落後競爭對手拜登（Joe Biden）。台大政治系名譽教授、前監委包宗和5日表示，拜登是多邊主義而川普是單邊主義，若拜登當選，傾向強化與盟邦的連結，不會利用「台灣牌」對付北京。

國民黨智庫5日舉行「美國總統大選結果及兩岸關係」記者會，由國家政策研究基金會國家安全組召集人林郁方主持，邀請前外交部長楊進添與前監委、台大政治系名譽教授包宗與談。

包宗和表示，拜登若當選，美中關係會緩和，而台美友好的架構不會改變，美國會把中國大陸視為競爭對手，彼此既合作又競爭，但台灣不會成為拜登的一張牌。

對於拜登的外交政策，包宗和指出，拜登採多邊主義而川普是單邊主義，傾向強化與盟邦的連結，在盟邦間重新建立起美國的領導地位，比如重新加入WHO，保持全球化氛圍，維持政治、經濟、軍事等國際流動性，反之川普則強調美國優先，不看重盟邦利益。

外界關心台海政策的變局，包宗和說，若拜登當選，美國仍會繼續遵守中美三公報與台灣關係法，可能較少給台灣外交上的驚喜，應會盡力維持台海的安定跟和平，減少對北京衝撞式作法。

包宗和強調，無論接下來美國誰主政，台灣最好的路線仍是親美、友日、和中，但蔡英文政府不接受九二共識，要和中很難，但至少要做到親美、友日、避中，避免與大陸產生衝撞，並和美國締造雙贏，但要以台灣利益為優先，而非受制於美國利益。