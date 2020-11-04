川普搖擺州「選民輪廓」曝光！　狂吸這些族群支持

▲美國總統大選陷入膠著，2位候選人各擁粉絲。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

CNN實施出口民調，分析本屆大選與2016年的搖擺州選民意向與輪廓。數據指出，川普成功吸引更多拉丁裔選民，但是拜登普遍獲得30歲以下年輕選民的支持。

在佛羅里達州，川普獲得近半拉丁裔選民支持，遠高於2016年的35％。拜登獲得另外一半支持率，但與希拉蕊當年的62％相比，少了許多。

拜登在喬治亞州與俄亥俄州的拉丁裔選民也流失優勢，他在上述二地分別領先16％與24％，與希拉蕊當年領先的40%與41％相比，相差不小。

值得注意的是，在亞利桑那州的拉丁裔選民中，將近每3人就有1人支持拜登，川普幾乎被打趴。而希拉蕊當年在該州也輕鬆贏得拉丁選票。

▲拜登較受年輕選民青睞，川普獲得的拉丁裔支持率提高。（圖／路透）



另外，若以年齡角度來看，中西部許多關鍵戰場的年輕選民普遍較青睞拜登。

亞利桑那州的年輕選民中，支持拜登之比例超過2:1。俄亥俄州每5位年輕選民中就有3人支持拜登，比例大約是60％，而希拉蕊當年獲得的選票僅略高於50％。

其他搖擺州也呈現類似情況。拜登在賓州與威斯康辛州皆獲得近2/3年輕選民支持，與上屆大選相比，成長不少。希拉蕊當年在上述二地分別取得47％與52％青年票。

川普在以上四州都流失年輕人支持。拜登在賓州、密西根州與亞利桑那州的領先優勢甚至來到二位數，而希拉蕊當年未能贏得以上三州。

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