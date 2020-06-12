振興三倍券將上路　國民黨3點建議「防亂」：依身分證號尾數分流

▲國民黨文傳會針對振興三倍券發放問題召開記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

中華郵政為發放實體振興券，擬於7月18日、25日兩天，全台郵局全天加班。對此，國民黨12日提出3點建議，參考南韓作法以身分證號尾數分流、不便排隊的族群直接發放2000元、政府承擔所有發放疏失引發之責任。

行政院推出的振興三倍券即將在7月15日上路，其中實體券可到郵局購買。對此，國民黨上午召開「郵局量能不足，三倍券將造成排隊亂象」記者會，文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、副主委李永萍等人出席，批評行政院低估領取實體券人數，沒有訂定完善的配套措施，將造成郵局基層員工壓力過大，以及大排長龍領取振興券的亂象。

王育敏表示，行政院應該主動為郵局員工及國人分攤壓力，不應該在配套措施不完備的情況下，把責任推給基層員工。

王育敏說明，南韓是以身分證號尾數區分不同日子購買三倍券，避免人潮聚集及排隊擁擠。針對無法排隊購買的身障人士、弱勢族群，直接發放2000元，減輕國人負擔，並減輕排隊人潮，以及呼籲政府應分攤郵局員工責任，三倍券若有發放疏失，應由政府承擔所有責任，避免郵局員工分擔賠償。

王育敏表示，雖然振興券有提供預約管道，但是根據口罩預購的狀況來看，會透過網路預約領取三倍券的人數恐怕不如預期，因為口罩3.0的預購人數約182.5萬，佔全國人民比例僅達8%。

她說，而根據媒體調查，約有高達40%，約920萬名國人，傾向前往郵局領取實體紙本。但我國郵局家數共1299家、郵局基層員工則僅有6000餘名，就算中華郵政預計增加1千名人力，平均一間郵局也要承擔7,082名客戶、1名員工則平均要負責發放1314份振興券。

王育敏也指出，中華郵政宣稱每人領取時間要壓縮在2分鐘以內，這不但造成員工工作壓力過大，更容易在匆忙中發生錯誤，而且以每人2分鐘換算，一天8小時完全不做任何其他郵政業務，一個櫃台一天也只能處理240份振興券，一間郵局必須加開兩到三個櫃台，全天處理振興券才能有可能在2周內發放完畢。

王育敏質疑，現在蔡政府完全沒有提出分流領券的配套措施，一天如果湧入超過240人領券，就會出現大排長龍而最後領不到券的狀況，而郵局員工必須壓縮時間發券，壓力過大也可能出現更多行政疏失，最後卻必須自行承擔賠償責任，對基層員工非常不公平。

文傳會副主委李永萍表示，由於領取三倍券方案過於複雜，根本無法具體計算單一郵局要配給多少三倍券，極有可能出現郵局三倍券不足，排隊民眾無法購買的狀況，對於許多弱勢族群、身心障礙人士來說，在如此炎熱的天氣去排隊購買三倍券，還可能會買不到的情形，根本就是在製造國人麻煩。

李永萍說，雖然蘇貞昌宣稱過去郵局也有類似經驗，但是當時根據作業辦法，是第一波未領取的民眾，才會在第二波由郵局發放，當時估計，郵局只需處理210萬份消費券，而現在卻是要郵局處理高達920萬份以上的三倍券，完全超出郵局的處理量能，當時馬政府都還知道幫郵局分攤分流，現在蘇院長直接把所有問題通通推給郵局，非常不負責任。

文傳會副主委黃子哲則質疑，蘇貞昌院長提出的振興三倍券方案，根本沒有完整的規劃和配套，然後還超前卸責，說出有問題唯唐鳳是問這種推卸責任的話，但現在振興券已經引發外界質疑，包括那些電商可以適用？設置期限是否違反消費者保護法的相關規定？以及小攤商能不能找零？

黃子哲批評，以上這些問題行政院通通都是等到外界提出質疑後，才想辦法事後彌補，在行政院這種畫大餅的作法下，極有可能重演萬元紓困亂象，因此要求行政院應該立刻提出具體的施行辦法。

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