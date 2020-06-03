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國民黨團批三倍券變「排窮券」：排除受衝擊最深的小攤商

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▲▼國民黨團召開「三倍券漏洞百出 鼓勵民眾變相換現金？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「三倍券漏洞百出 鼓勵民眾變相換現金？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院2日宣布「三倍振興券」措施，每人支付1000元可換3000元的三倍券，規劃自7月15日起使用至12月底。國民黨團3日召開記者會，質疑三倍券要人民先掏錢根本擾民，且無法幫助受疫情衝擊最深的小攤商，呼籲蘇貞昌實際走一趟夜市、探訪小攤商，不要只會拿著撞球桿，站在大螢幕前講得口沫橫飛，好好聽聽基層的聲音，多些同理心，化繁為簡。

國民黨團書記長蔣萬安指出，所謂的「3倍振興券」居然還要等到7月15日才能真正上路，還要讓民眾再等1個半月，一個振興計畫從春天規劃到夏天，從疫情嚴峻到疫情趨緩，6月7日即將逐步解封，衛福部長陳時中還四處到各縣市採點、推銷當地農特產品，結果所謂的「3倍振興券」居然還到等到7月中旬才能上路，這會讓民眾有預期緊縮的心理，這對「苦撐待變」的小攤商來說，還能熬到1個半月？

蔣萬安說，振興券規劃出的面額有2百與5百，許多小攤商認為，在無法找零的情況下，這只能讓大賣場、連鎖美妝店、通路廣的日用品店受惠，標榜銅板美食的夜市，很難再單品消費能夠用到200面額以上，等於是排除受疫情衝擊最深的小攤商，根本不是「3倍券」而是「排窮券」。令人匪夷所思的是，既然要照顧弱勢，何不直接給低收入戶3000元實體券，還要匯1000元到戶頭，讓他們再領出去換3000振興券？根本就是在擾民。

總召林為洲呼籲行政院，接下來還有召開臨時會的機會，好好把如何振興經濟整理出最終方案，超前部署邊境管制，民間都已經傳出以2500元蒐購3000元振興券，蒐購振興券比賣東西還賺錢，難道這就是行政院所預期創造1千億元經濟產值？

首席副書記長林奕華表示，一個千呼萬喚的振興政策，行政院給國人的只有名稱改變而已，網友戲稱「3倍券」根本就是「3倍騙」，此外，政府為何要跟人民計較1千元？非得要人民先掏錢才能去振興？難道是蘇貞昌對馬英九心魔無法解除？連發興券都輸馬英九，不但金額少1600元，還要人民先掏錢。

立委曾銘宗則質疑，中小企業都快斷氣，業績亟速萎縮，各行各業嗷嗷待哺，振興券竟然要到7月15日才發放實施，「國內疫情都已經趨緩，為何不提前實施？」他認為，振興券只是打折概念，是否會變成日常消費支出的替代效果？利用電子支付、APP等方式，累積回存勢必會成為日常支出的替代效果，也一定會比馬政府消費券的成效更差。呼籲蔡政府再重新檢討相關機制，時程上盡早實施，不要讓「3倍消費券」變成「民怨3倍券」，最好廣發現金、化繁為簡，救救中小企業。

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