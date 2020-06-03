6/7就解封7/15才發三倍券　丁怡銘：暑假全家出遊消費加乘大

▲行政院發言人丁怡銘。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

對於行政院宣布7月15日才發振興三倍券，挨批拖太久，行政院發言人丁怡銘接受廣播節目專訪時表示，希望全家出遊時一起花錢，加乘效果才會大。

丁怡銘指出，政府已經發了700多億的現金，在紓困階段，希望幫助到救急救窮，包括計程車業者、自營業者還有一些勞工，已經拿到1萬至3萬元；至於中低收入戶族群，不但可以一個月拿到額外1500，也可以申請紓困跟跨大紓困。

丁怡銘提到，國民黨一直批評怎麼不發現金，但其實已經發了700多億現金，不會比消費券少；至於進入振興階段以後，希望大家出來花錢，花錢不是說拿去買日用品，而是希望全家出遊時一起花錢，加乘效果才會大。

丁怡銘提及，今年暑假因為疫情的關係，延到7月15日，7月15日以前，這些小朋友們拿到消費券，是不會出來消費的，因為還在學校裡，因此，希望暑假的時候，小朋友跟全家一起出遊，到全國各地去花錢，這樣加乘效果才會大。

對於6月7日就解禁，為什麼與促進消費旅遊不能同步的問題，丁怡銘說明，6月7日解禁，是一個慢慢進入正常生活的試驗期，一樣要戴著口罩，也要保持適當的社交距離，只是在雙鐵之間不用再坐梅花座了，一台遊覽車本來只能坐20人，以後可以變40人，也可以飲食，這是慢慢解封。

丁怡銘強調，7月15日是暑假的開始，全家可以出去玩、到處消費，戴著口罩還是可以出去玩，不是用疫情來算，而是用假期來算。

唐鳳補充，疫情嚴峻的時候，他都是叫外送，現在疫情趨緩後，他開始會到餐廳用餐，這顯示消費習慣已經改變，不會等到他們發三倍券。