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跟著教學圖買「三倍券」　4步驟搞定紙本、超取、網購

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▲▼7-11口罩實名制3.0實測。（圖／記者蔡玟君攝）

▲民眾可持健保卡至超商機台預購振興三倍券的實體票券。（資料照／記者蔡玟君攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院2日宣布最新振興方案，民眾自7月1日起可開始預購、7月15日領取「振興三倍券」，而發放方式有實體紙本券、行動支付、信用卡跟電子票證等4種，其中紙本券又可選擇在超商、網站預購或郵局現場買等3種方式。對此，《ETtoday新聞雲》為您釐清上述購買紙本券步驟。

振興三倍券的實體紙本票券面額分成5張2百元券以及4張5百元券，將在7月15日上路，使用期限則至今年12月31日，發放對象包含，中華民國國籍，以及有居留證的陸配、外配也可領，中低收入戶者免申請，政府直接發給1千元入戶後即可提領振興券。

▲振興三倍券實體紙本購買方式。（圖／經濟部提供，下同）

▲振興三倍券實體紙本購買方式。（圖／經濟部提供，下同）

欲購買紙本券的民眾，可選擇攜帶健保卡及1千元，於7月1日至7月7日在全國4大超商（7-11、全家、萊爾富及OK）、網站預購，或是7月15日到全國各郵局門市現場購買；而在使用期間內拿紙本券至店家消費，其規定是「不找零、不兌現、不儲值」。

有關至全國4大超商插卡預購紙本券的民眾，請攜帶健保卡及1千元到場，其第一步驟是，先至超商服務機台插入健保卡並輸入手機號碼，再確認明細後，列印小白單；第二步驟，攜帶小白單到櫃台繳費1千元，且規定「7、8月，當月7日前預購及附款」；第三步驟，民眾會收到簡訊通知，即可於當月15日至31日早上8時至晚上10時，至超商櫃台領取紙本券。

▲▼振興三倍券使用方式。（圖／經濟部提供）

想要網站預購的民眾，到專門預購的網頁會先被分成兩類，其一是「有讀卡機」的人，需插入健保卡辨識身分，其二是「沒有讀卡機」的人，需先登入「健保快易通APP」並取得檢核碼後，再至預購網頁登入驗證，最後民眾可選擇ATM網路轉帳、信用卡線上繳費及超商繳費1000元等3種繳款方式，並於「7、8月，當月7日前預購及附款」。

▲▼振興三倍券使用方式。（圖／經濟部提供）

而網購的民眾，也需於7、8月的15日至31日早上8時至晚上10時至超商領取至紙本券，其步驟是，民眾收到簡訊通知或可至預購網站查詢取貨序號後，再攜帶取貨序號及身分證至超商事務機輸入序號、列印小白單，即可持單及證件至櫃台取券。

▲▼振興三倍券使用方式。（圖／經濟部提供）

至於要到全國郵局直接購買紙本券的人，第一步驟是，攜帶健保卡至儲會櫃台領取號碼牌等待叫號，並準備好健保卡跟1千塊現金；第二步驟是憑健保卡購券，等待櫃台確認身分後，會插卡串聯系統進行身分辨識，接著就是用1千塊簽收證明，最後就會領取到紙本券。

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