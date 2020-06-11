「藝FUN券」懶人包QA一次看！7/22起限量200萬份「1機限領1次」

▲文化部長李永得親自對外說明「藝FUN券」的領取使用方法。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

除了行政院7月15日將發行振興三倍券，文化部今（11）日宣吿加碼推出每份600元的「藝FUN券」，總計限量200萬份，民眾可在超過1萬家以上的藝文類型產業店家使用，看電影、進劇場看表演、買書都行，將於7月22日中午開放下載，先搶先贏。

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▲藝文界各領域代表力挺「藝FUN券」。（圖／記者湯興漢攝）

文化部在行政院特別預算支持下，加碼投入12億預算，發行每份600元、共計200萬份的「藝FUN券」。7月22日中午12點起，只要是我國國民或領有居留證之外籍配偶、新住民，透過智慧型手機下載「藝FUN券」APP後，登錄基本資料（身分證字號、居留證號碼等）並完成認證，即可獲取共6張面額100元之電子券。

「藝FUN券」限一人一機領取一次，使用不找零，持有電子券的民眾可於博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、Live House等，全台超過1萬家以上店家使用。民眾只要透過APP提供的藝文店家地圖，隨時可查詢附近可使用「藝FUN券」的藝文場域及店家，消費時只要掃描店家QR Code或讓店家掃描付款QR Code，即完成付款。

Q1：誰可以使用藝FUN券？

只要對藝文活動有興趣的人，持有身分證之我國國民、領有居留證之外籍配偶及新住民。

Q2：如何取得？

透過智慧型手機下載「藝FUN券」APP後，登錄基本資料（身分證字號、居留證號碼等）並完成認證，即可獲取共6張面額100元之電子券。

Q3：哪裡可以用？

持有電子券的民眾可於博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、Live House等，全台超過1萬家以上店家使用。

Q4：實體店家如何使用？

民眾只要透過APP提供的藝文店家地圖，隨時可查詢附近可使用「藝FUN券」的藝文場域及店家，消費時只要掃描店家QR Code，或讓店家掃描付款QR Code，即完成付款。

Q5：網路預購票券

此外為符合藝文展演消費使用特性，亦特別規劃「藝FUN券」可於網路預購票券平台，訂購藝文票券及電影票。但不包括網路書店，主因是網路書店業績並未受疫情衝擊影響，鼓勵民眾走進實體及獨立書店消費。

Q6：使用注意事項

「藝FUN券」限一人一機領取一次，使用期限至今年12月31日止，使用不找零。

Q7：店家怎麼用／申請？

包含「藝文展演場館及音樂展演空間」、「書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」等四大類型店家，以及如工藝、文創、藝文等具有稅籍相關資格之個人工作室，都可申請加入適用店家。店家透過「藝FUN券」APP，登錄基本資料，通過審核後即完成註冊，加入手續簡便。

Q8：店家如何請款？

藝FUN券APP特別設計「天天對帳、週週付款」機制，簡化店家申領款項相關程序。

其他資訊：「藝FUN券」客服專線（02-77457979）及客服信箱（artsfungo@tradevan.com.tw）於6月12日上線。後續將辦理招商說明會，協助藝文業者申請加入，並鼓勵提出加碼方案，期待全民用行動「挺藝文」，攜手振興藝文產業。

▲藝文消費限定「藝FUN券」7月22日中午12點起開放下載。（圖／文化部提供）

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