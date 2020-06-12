蔡壁如喊出「白藍合作」拚高雄補選　國民黨說話了！

▲蔡壁如喊出白藍合作。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長補選預計最晚9月登場，民眾黨立委蔡壁喊出白藍合作，希望國民黨放下成見，共推無黨籍人士參選。對此，國民黨文傳會主委王育敏11日接受媒體聯訪時談到，黨內一定會自提人選，當然也歡迎在野黨共同合作。

蔡壁如先前接受廣播節目專訪，談及高雄市長補選一事，她透露，可以和國民黨共推高雄市長補選人選，「放下成見可以促成很多事」，民眾黨內部意見是共推無黨籍，尋求在野支持，希望複製2014年柯文哲以無黨籍參選台北市長、獲得民進黨支持的案例。隨後民眾黨也發表聲明表示，合作對象不限於國民黨，期盼能找到符合在地、優秀、無黨籍3項條件的人選，如果找不到，與其他政黨合作的空間就會比較小。

▲王育敏表示，國民黨一定會自提人選。（圖／記者林敬旻攝）

對此，王育敏回應，國民黨會在最快時間內找出合適的人，黨秘書長李乾龍10日已與高雄在地人士談過，目前正在徵詢可能人選的意願，不論是高雄市議員、韓團隊的政務官或其他在地人，黨部都希望可以不設限、廣泛地徵詢，不過，國民黨一定會自提人選。

至於會不會與其他政黨合作，王育敏坦言，黨內自提人選不一定是國民黨或無黨籍的人，一旦確定了，其他在野黨想要合作，當然也很歡迎。