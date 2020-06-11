6/18再搶一波！Apple Watch S4快閃半價　Switch激省5000元

▲電商618推出超強夯品，Apple Watch S4下殺5折，Switch主機回饋加疊可現省近5,000元。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電商618年中慶暖身開跑至今，消費者大搶優惠，讓網購平台衝出一波訂單量，不僅買氣成長35%，3C家電類別成長更是迅速。為了讓618熱度持續升溫，業者推出1折券變6倍折抵，響應振興三倍券，同時提前曝光6/18當天多項超殺夯品，其中Dyson V8 slim fluffy+輕量無線吸塵器、Apple Watch S4有快閃半價，Switch主機最多回饋激省5千。

東森購物統計，年中慶前哨戰火熱開打，加上全台大解封，民眾消費意願提高，本周買氣回溫成長35%。全站續攻618，祭出超值下殺，蘭黛、雅漾、理膚寶水、KOSE等爆款通通618元，添好運、了凡經典商品組合限時也只要618元，全通路消費任1筆訂單，最高可享20%東森幣回饋，限金額登錄週週抽iPhone 11，另可再加購限量刮刮卡抽現代汽車。同時也預告6/18當天消費可登記抽免單，將抽出6名幸運會員由東森購物全部買單，讓荷包省很大。

▲東森購物618年中慶推出優惠活動獎不完，祭出東森幣最高回饋20%，不限金額登錄再抽汽車、周周抽iPhone等好禮。（圖／翻攝自東森購物網）

蝦皮購物618品牌旗艦開跑近兩週，3C家電類別業績飆出翻倍成長，今起再推其他優惠，即日起至6/17每天中午12點及6/18當天0點將開放消費者使用100蝦幣兌換1折券，最高可折抵618元，相當於創造6倍價值。6/18活動內容也正式曝光，將攜手百萬大店接力下殺最低2折、祭出千萬購物金，更有超過百件商品快閃半價，像是Dyson V8 slim fluffy+輕量無線吸塵器原價17,900元，領券再享5折價只要8,450元、Apple Watch S4 LTE原價21,900元，下殺5折只要10,950元。

另外，6/18凌晨0點起有限定整點瘋搶強品接力登場，率先推出金條下殺7折，原價8,800元、活動價6,399元，晚間10點推出各大通路缺貨的switch紅藍主機，原價9,780元，活動價6,180元，再搭配指定信用卡回饋，最高可獲刷卡金回饋1,236元，疊加起來可現省近5,000元，等於以5折價帶回家。另有50項站上熱銷爆款，包括主婦最愛的樂扣樂扣7件組、美妝版討論度破表的ZEESEA大英博物館聯名套組，均一價只要618元。

▲6/18整點必搶強品，Switch紅藍主機下殺63折特價6,180元；Switch Lite+《集合啦！動物森友會》+主機包+保護貼超值組再綁日本口罩，開搶活動價8,999元。（圖／記者洪菱鞠攝）

▲6/18凌晨0點開賣「ZEESEA滋色大英博物館聯名款埃及版套裝」，原價1,999元，活動價618元。（圖／記者洪菱鞠攝）

淘寶台灣將於6/16～6/20祭出第二波618優惠，活動商品滿619元可現折618元，再享0元超取免運；6/18當天早上10點至晚間11點，整點限量發放「618超級買買券」，最低下殺5折起。活動期間強打Apple系列商品市場最低價，搭配品類券、折扣碼或超級買買券等優惠疊加使用，AirPods Pro免5,300元即可入手；iPhone 11搭配AirPods Pro組合優惠價不到29,000元直接擁有； MacBook Air 2020 i3在6/18購買最划算，最低28,000元就能搶便宜入手。

Yahoo奇摩超級商城今年618年中慶聯手漢神、愛買、神腦、屈臣氏、康是美、白蘭氏等重量級名店，推出千萬振興折價券，高現折500元刺激買氣，並狂灑萬筆免運折扣碼，單筆消費滿99元可享全家取貨免運限量好康，預估618檔期訂單量將較去年成長3成。必搶商品則推薦瑪登瑪朵S-Select三角罩杯內衣原價1,080元、6/16～6/21只要5折特價540元；白蘭氏 五味子芝麻錠120錠/瓶原價1,450元、特價1,122元；Kose 雪肌粹淨白洗面乳原價280元，6/16～6/17特價184元。