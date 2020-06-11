　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

6/18再搶一波！Apple Watch S4快閃半價　Switch激省5000元

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

Apple Watch S4、Switch（圖／業者提供）

▲電商618推出超強夯品，Apple Watch S4下殺5折，Switch主機回饋加疊可現省近5,000元。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電商618年中慶暖身開跑至今，消費者大搶優惠，讓網購平台衝出一波訂單量，不僅買氣成長35%，3C家電類別成長更是迅速。為了讓618熱度持續升溫，業者推出1折券變6倍折抵，響應振興三倍券，同時提前曝光6/18當天多項超殺夯品，其中Dyson V8 slim fluffy+輕量無線吸塵器、Apple Watch S4有快閃半價，Switch主機最多回饋激省5千。

東森購物統計，年中慶前哨戰火熱開打，加上全台大解封，民眾消費意願提高，本周買氣回溫成長35%。全站續攻618，祭出超值下殺，蘭黛、雅漾、理膚寶水、KOSE等爆款通通618元，添好運、了凡經典商品組合限時也只要618元，全通路消費任1筆訂單，最高可享20%東森幣回饋，限金額登錄週週抽iPhone 11，另可再加購限量刮刮卡抽現代汽車。同時也預告6/18當天消費可登記抽免單，將抽出6名幸運會員由東森購物全部買單，讓荷包省很大。

東森購物618年中慶（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物618年中慶推出優惠活動獎不完，祭出東森幣最高回饋20%，不限金額登錄再抽汽車、周周抽iPhone等好禮。（圖／翻攝自東森購物網）

蝦皮購物618品牌旗艦開跑近兩週，3C家電類別業績飆出翻倍成長，今起再推其他優惠，即日起至6/17每天中午12點及6/18當天0點將開放消費者使用100蝦幣兌換1折券，最高可折抵618元，相當於創造6倍價值。6/18活動內容也正式曝光，將攜手百萬大店接力下殺最低2折、祭出千萬購物金，更有超過百件商品快閃半價，像是Dyson V8 slim fluffy+輕量無線吸塵器原價17,900元，領券再享5折價只要8,450元、Apple Watch S4 LTE原價21,900元，下殺5折只要10,950元。

另外，6/18凌晨0點起有限定整點瘋搶強品接力登場，率先推出金條下殺7折，原價8,800元、活動價6,399元，晚間10點推出各大通路缺貨的switch紅藍主機，原價9,780元，活動價6,180元，再搭配指定信用卡回饋，最高可獲刷卡金回饋1,236元，疊加起來可現省近5,000元，等於以5折價帶回家。另有50項站上熱銷爆款，包括主婦最愛的樂扣樂扣7件組、美妝版討論度破表的ZEESEA大英博物館聯名套組，均一價只要618元。

蝦皮購物618年中慶（圖／記者洪菱鞠攝）

▲6/18整點必搶強品，Switch紅藍主機下殺63折特價6,180元；Switch Lite+《集合啦！動物森友會》+主機包+保護貼超值組再綁日本口罩，開搶活動價8,999元。（圖／記者洪菱鞠攝）

蝦皮購物618年中慶（圖／記者洪菱鞠攝）

▲6/18凌晨0點開賣「ZEESEA滋色大英博物館聯名款埃及版套裝」，原價1,999元，活動價618元。（圖／記者洪菱鞠攝）

淘寶台灣將於6/16～6/20祭出第二波618優惠，活動商品滿619元可現折618元，再享0元超取免運；6/18當天早上10點至晚間11點，整點限量發放「618超級買買券」，最低下殺5折起。活動期間強打Apple系列商品市場最低價，搭配品類券、折扣碼或超級買買券等優惠疊加使用，AirPods Pro免5,300元即可入手；iPhone 11搭配AirPods Pro組合優惠價不到29,000元直接擁有； MacBook Air 2020 i3在6/18購買最划算，最低28,000元就能搶便宜入手。

Yahoo奇摩超級商城今年618年中慶聯手漢神、愛買、神腦、屈臣氏、康是美、白蘭氏等重量級名店，推出千萬振興折價券，高現折500元刺激買氣，並狂灑萬筆免運折扣碼，單筆消費滿99元可享全家取貨免運限量好康，預估618檔期訂單量將較去年成長3成。必搶商品則推薦瑪登瑪朵S-Select三角罩杯內衣原價1,080元、6/16～6/21只要5折特價540元；白蘭氏 五味子芝麻錠120錠/瓶原價1,450元、特價1,122元；Kose 雪肌粹淨白洗面乳原價280元，6/16～6/17特價184元。

ET快訊
分手李千那...Echo發聲了！鬆口曝情逝原因
韓國瑜告別音樂會竟出現這幕！黃捷氣炸：活動是在連署罷免我？
快訊／韓國瑜「不接受任何職務」：念天地之悠悠獨愴然而涕下
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】鍋控注意！雞湯大叔進軍信義區　精華湯頭一口入魂

牛肉變黑能吃嗎、鮮乳可以放70天？好市多「7大月經文」幫解惑

盧秀燕聯手王令麟作伙拚振興　台中農產大禮包東森價千元有找

寶雅、康是美口罩再開賣，限購數量縮水！每人一盒、單片近6元

6/18再搶一波！Apple Watch S4快閃半價　Switch激省5000元

終於等到了！奶茶控一喝秒愛上的超浮誇茶韻　就在便利商店

阿拉比卡G1精品級咖啡豆　東森購物限時開賣獨家下殺1折

大學生購車首選！SYM「輕鬆上學專案」　第一年免費騎回家

喝一口兩萬飛了！社畜演員遭惡整　隱藏鏡頭捕捉挑戰失敗真實反應！

【廣編】90天天然發酵成就30年經典好醬　每一口都是正港ㄟ台灣味

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

恭喜40歲明道當爸！　甜娶前女團成員「兒子2個月大」

開箱PS4悠遊卡「感應還會發光」　3C達人敲碗：怎不出迷你搖桿？

患新冠肺炎喪失味覺手臂滿是針孔 她大方分享治療過程...網：很勇敢！

拉布拉多化身最暖鬧鐘叫爸起床　37KG炸床重壓媽嚇呆：要謀殺嗎？

王嘉爾「遭白敬亭襲胸」秒害羞：別這樣　健身成果超狂「58.2公斤＋腰圍63cm」！

【廣編】鍋控注意！雞湯大叔進軍信義區　精華湯頭一口入魂

牛肉變黑能吃嗎、鮮乳可以放70天？好市多「7大月經文」幫解惑

盧秀燕聯手王令麟作伙拚振興　台中農產大禮包東森價千元有找

寶雅、康是美口罩再開賣，限購數量縮水！每人一盒、單片近6元

6/18再搶一波！Apple Watch S4快閃半價　Switch激省5000元

終於等到了！奶茶控一喝秒愛上的超浮誇茶韻　就在便利商店

阿拉比卡G1精品級咖啡豆　東森購物限時開賣獨家下殺1折

大學生購車首選！SYM「輕鬆上學專案」　第一年免費騎回家

喝一口兩萬飛了！社畜演員遭惡整　隱藏鏡頭捕捉挑戰失敗真實反應！

【廣編】90天天然發酵成就30年經典好醬　每一口都是正港ㄟ台灣味

頑童瘦子百萬入袋「全身被包下」：只剩腳趾頭是自己的！

中職／補充洋投戰力　統一獅已有鎖定人選

想買「1000萬房」問貸款月薪如何分配？　網友聽到薪水全罵爆！

保險業勞資爭議正面對決！拯救業務員勞動權益　總工會：應盡速修《保險法》177條

理財周刊／避險資產看空　科技股報復性反彈

鄭凱云不捨揮別15年主播工作　轉戰跑道挑戰全方位主持

【廣編】鍋控注意！雞湯大叔進軍信義區　精華湯頭一口入魂

分手李千那Echo發聲！鬆口情逝原因「3個月前當回好朋友」：不要怪她

恐洩露太多國家機密　白宮力阻前國安顧問波頓新書出版

共軍多架蘇愷30戰機才剛進入　台灣F-16V今升空進入西南海域

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

消費熱門新聞

洪百榕快狠準一瓶搞定白髮染洗護

本週五美式賣場尿布特價預備～買

家樂福發放振興購物金！正職、兼職都可領

4步驟教你端出健康地中海飲食

新光三越電商推消費5千現抵200元

奶茶控一喝秒愛上的超浮誇茶韻

PS4悠遊1年後取貨！4大超商回應

12大電商618優惠曝光　PK振興三倍券

11點手刀開搶DS4悠遊卡！全家10秒買到就當機

術前短期隱形牙套矯正讓植牙治療更順利

寶雅、康是美再賣口罩　每人限一盒

喝一口兩萬飛了！社畜演員遭惡整

只有運動行不通　營養師告訴你建構肌肉的秘訣！

小7預購DS4悠遊卡！她卡12分鐘下秒爽買9個：超爽

更多熱門

相關新聞

「藝FUN券」懶人包QA一次看！

「藝FUN券」懶人包QA一次看！

除了行政院7月15日將發行振興三倍券，文化部今（11）日宣吿加碼推出每份600元的「藝FUN券」，總計限量200萬份，民眾可在超過1萬家以上的藝文類型產業店家使用，看電影、進劇場看表演、買書都行，將於7月22日中午開放下載，先搶先贏。

藝FUN券7/22先搶先贏「網路書店除外」

藝FUN券7/22先搶先贏「網路書店除外」

文化部加碼藝FUN券600元7/22開搶

文化部加碼藝FUN券600元7/22開搶

陸5月快遞量同比增4成　報復性消費動力強

陸5月快遞量同比增4成　報復性消費動力強

東台灣飯店、景點暑假優惠懶人包

東台灣飯店、景點暑假優惠懶人包

關鍵字：

電商網購618年中慶振興三倍券

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

淡水男高中生揮刀！國小女童遭砍濺血

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！

快訊／砍傷國小女童！淡水男高中生移送

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

淡水男高中生砍國小女童　校方回應了

李千那認了情斷Echo「感情昇華到家人」

男偶像「把妻打到流產」2年6次家暴！

好市多「超好吃美食」下架了！

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

許崑源是狗熊　黃捷：僅韓國瑜說

全台唯一「千萬改裝」黑牛王送行　後照鏡綁了這個

「一起床先喝水」很傷胃！婦人喝錯致胃食道逆流

更多

最夯影音

更多
孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺
宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面