唐鳳宣布將推出三倍券地圖　民眾不用到處排隊

記者黃巈禾／台北報導

行政院2日推出「振興三倍券」刺激消費，實體券可從郵局購買。政務委員唐鳳3日受訪表示，屆時會有類似口罩地圖的介面，讓民眾知道哪裡的郵局還有存量，也就是「三倍券地圖」，讓民眾不用到處排隊。

唐鳳及行政院發言人丁怡銘3日接受廣播節目專訪。唐鳳表示，從郵局角度來看，每天進的量，是比較有限的，所有未來會有像「口罩地圖」的介面，讓民眾知道附近哪個郵局，目前還有存量，哪個郵局已經快要沒有存量，推出口罩地圖後，只要在1個郵局排隊，不用跑3、4個郵局。

此外，振興三倍券，除了可以領實體票券外，也開放使用非現金支付使用，包括行動支付、信用卡、電子票證。信用卡的部分，唐鳳說明，目前正在架設新網站，包括有哪些信用卡公司可以綁定的資訊，以及提供那些加碼的好康，網域名稱內部還在投票，拍板後就會公布。

至於，為什麼命名「振興三倍券」？丁怡銘表示，振興三倍券的「三倍」是他想的，有很多廠商提出的也叫振興券，說不定在網路上還可以搜到高雄市長韓國瑜推出的振興券，且取名振興三倍券在字面上容易明白它的玩法。唐鳳強調，有很多商家也叫振興券，因此，希望在搜尋引擎上打振興券上不一定找得到政府的網站，三倍券一定找的到。