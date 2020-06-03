振興三倍券怎麼領、怎麼用？　「四種使用攻略」一次就看懂

▲行政院推出「振興三倍券」，自2020年7月15日上路，民眾必須在12月31日前使用完。（示意圖／123RF）



記者蔡文鈴／綜合報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，振興方案確定於暑假正式上路，民眾自7月1日開始預購，7月15日領取「振興三倍券」，花1000元可以買到一本3000元的現金券，內含200元券五張、500元券四張。至於該如何領取？怎麼使用？《ETtoday新聞雲》為您整理好以下四種使用攻略。

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）



行政院以「好領」、「好用」、「好刺激」三大原則，推出「振興三倍券」自2020年7月15日上路，必須在12月31日前使用完，發放對象包含，中華民國國籍，以及有居留證的陸配、外配也可領，中低收入戶者免申請，政府直接發給1000元入戶後即可提領振興券，發放方式分為4種，有紙本實體勸，還有行動支付、信用卡、電子票證。

Q1：我要如何領取振興三倍券？

A1：民眾可依需求領取，分為實體券、信用卡、電子支付、共4種方式。

實體券

(1) 超商：7月1日起透過網路預購，7月15日後可至4大超商，花1000元領取3000元振興三倍券

(2) 郵局：記得攜帶健保卡，7月15日至郵局，花1000元領取3000元振興三倍券

數位支付

(1)信用卡：7月1日起上網綁定登錄ID後，選擇回饋方式是信用卡或銀行帳戶，累計消費金額滿3000元回饋2000元

(2)電子支付：7月1日起綁定行動支付APP、信用卡，累計消費滿3000元回饋2000元

(3)電子票證（悠遊卡、一卡通等）：7月1日起上網登錄記名驗證，7月15日後消費累計滿3000元回饋2000元

Q2：拿到振興三倍券後，可以到哪消費？

A2：

(1) 可以使用：旅遊住宿、餐廳消費、百貨商場、商圈店家、夜市攤販、傳統市場

(2) 不可以使用：電商、繳稅、繳罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、卡費、禮券、儲值

Q4：拿紙本振興券消費該注意什麼？

A4：使用紙本振興券消費時，不得找零前，若有遺失、毀損遭竊也不予補發，超過使用期限後就失效，不得退費

Q3：我是店家，要怎麼拿振興三倍券換現金？

A3：

(1)有統一編號店家：請至銀行或郵局兌換，提供統一編號或商登、稅登，直接匯入企業或負責人帳戶

(2)無統一編號店家：委託有統一編號的商圈組織，像是夜市管委會、市場自治委員會，到銀行或郵局兌換後，直接存入帳戶，再發放給各店家

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