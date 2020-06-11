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黃暐瀚勸國民黨放棄高雄補選　舉「三國」為例：藍白合作才有生機

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▲▼黃暐瀚。（圖／翻攝黃暐瀚臉書）

▲黃暐瀚。（圖／翻攝黃暐瀚臉書）

記者袁茵／台北報導

高雄市長韓國瑜被市民罷免後，國民黨不斷營造「藍白合作」的氛圍，而民眾黨立委蔡壁如也在11日表示，可以和國民黨共推高雄市長補選人選，不過要無黨籍。針對藍白合作議題，資深媒體人黃暐瀚認為，民眾黨越壯大，藍營未來受到的攻擊就可以越少，所以「藍白合作、才有生機」。

黃暐瀚11日在臉書上以三國時期孫、劉合作抗曹，來比喻民進黨、國民黨和民眾黨。黃暐瀚認為，國民黨此刻像當年東吳般岌岌可危，有些國民黨議員擔心民眾黨壯大了，2022年廣提議員，2024年參選總統，那屆時國民黨該怎麼辦？

▲▼台北市議會市政總質詢,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

黃暐瀚表示，其實藍營何必擔心民眾黨「壯大」？只有民眾黨越壯大，藍營未來受到的攻擊，才會越少。「把次要的敵人拉抬起來，變成『敵人的眼中敵人』，此刻滿身是傷的藍軍，才有機會能喘氣休息。正所謂『藍白合作、才有生機』。」

黃暐瀚說，藍、白其實也未必要真的合作，但至少目前不需要將對方當作敵人。面對民進黨，國民黨和民眾黨此刻都太弱了，得分散被攻擊的力道與強度，才能苟活。

黃暐瀚提到，國民黨根本不用糾纏高雄補選，因為高雄市民早在6月6日表達民意，國民黨想要推個「更好的人」出來補選有什麼意義？所謂「更好的人選」是否代表韓國瑜不好？那當時為什麼要讓韓國瑜選總統呢？事已至此，高雄戰場只能認賠殺出，再用時間慢慢經營，「此刻國民黨的戰場是在立院，不在高雄。」

黃暐瀚表示，7月即將發放的三倍券等著在野黨去喉舌，「你不把戰力放在立院，跑去糾結高雄，有意思嗎？」藍營根本不需派人補選高雄市長，就讓民眾黨推人練兵，藍營休養生息，「藍白不一定要合作，但藍白此刻沒本錢當敵人。唯有讓劉備壯大，偏安益州，天下三分之勢，才能真的成形。」

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