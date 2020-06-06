韓國瑜被罷免！「高雄迪士尼樂園」FB活動默默取消　網狂喊：真的沒了…





▲「迪士尼樂園在高雄！」臉書活動默默取消。（圖／翻攝自臉書）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜確定被罷免，將於12日中選會正式公布結果後解職。對此，網友發起的臉書活動「迪士尼樂園在高雄！」默默改成「取消」，讓不少網友反串笑稱「還我迪士尼！」

韓國瑜曾於2018年九合一大選期間，稱自己要不惜一切代價，邀請迪士尼樂園進駐高雄。然而高雄迪士尼樂園始終沒有下文，使網友們發起了「迪士尼樂園在高雄！」活動，介紹寫下「恭喜韓國瑜先生當選高雄市長！請挽起袖子、不惜任何代價邀請狄斯耐（迪士尼）樂園來台灣！迪士尼粉絲將全力支持監督兌現政見！」

眼看韓國瑜將於12日解職，象徵韓國瑜日前的政見無望實施，發起「迪士尼樂園在高雄！」活動的網友默默將其網頁更改為「取消」，還寫下「只好含淚向高雄迪士尼樂園說再見。謝謝大家過去對這個活動的參與！防疫新生活還是要繼續噢。」

對此，其他網友們表示，「感謝主揪有始有終XDDDDD」、「哭啦迪士尼不見了」、「我期待好久的迪士尼…現在只能期待有沒有手搖店了」、「遺憾！」、「迪士尼真的沒了」、「還我迪士尼嗚嗚嗚嗚可惡的高雄人」。

不過韓國瑜早在5月19日就提及，迪士尼樂園無法落實，因為對方表達周邊要一億人口才會設立，所以有困難，「這點我可以收回，確實有困難。」

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