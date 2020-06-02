這不是韓國瑜的第一次！曾為核四被提罷免…20年來4案通通都失敗

▲韓國瑜面臨兩次罷免案。（資料照／記者洪正達攝）



記者袁茵、蔡文鈴／綜合報導

高雄市長韓國瑜將迎來6月6日的罷免選舉，不過，這不是韓國瑜第一次面對罷免，早在1994年時，韓國瑜就因為核四議題面臨罷免，讓韓國瑜成為中華民國史上首位被提出罷免兩次的政治人物，最終結果如何備受國內關注。《ETtoday新聞雲》整理過去20年來，台灣政治史上重大的罷免案，成功罷免仍有一定的困難度。

早期選罷法規定罷免門檻為「雙二一制」，投票率要超過選舉人總數的1/2、同意票也要超過有效票的1/2，但卻遭質疑門檻過高，剝奪人民罷免權，因此開始著手修法。

2016年11月立法院三讀通過「公職人員選舉罷免法部分條文修正案」，刪除罷免不得宣傳等規定，並降低罷免提案、連署門檻，罷免通過門檻改為同意票數多於不同意票數，且同意票達原選舉區選舉人總數的1/4以上即通過罷免案。在此之後，黃國昌成為新法的首例，韓國瑜則是第二次面臨罷免。

●1994年 韓國瑜第一次面臨罷免

當時還是台北縣立委的韓國瑜，在1994年因為與同黨立委林志嘉、洪秀柱、詹裕仁一同贊成核四興建，遭到反核團體提案罷免。當時的選舉罷免法規定，該選區要有二分之一以上的選民投票、二分之一以上同意票數，才能成立罷免案。當時投票率為21.36％，沒有達到門檻，因此4位立委罷免都沒通過。

▲台電核四廠。（圖／台電提供）



●2006年 憲政史上首件總統罷免案

自2006年起，前總統陳水扁領導的民進黨政府爆發許多貪汙事證，當時的國民黨籍立委丁守中和親民黨籍立法委員呂學樟等人，分別對陳水扁提出罷免案，成為中華民國憲政史上第一起、也是目前唯一一起總統罷免案。當時獲得國民黨、親民黨全部立委連署通過提案門檻，交付立法院表決；然而到了表決當天，儘管國民黨、親民黨和無黨籍立委都投下贊成票，仍沒有超過三分之二的立委同意法定門檻，因此該總統罷免案宣告不成立。

▲2006年前民進黨主席施明德發起百萬人民反貪倒扁運動（倒扁紅衫軍運動），要求時任總統陳水扁下台。（圖／達志影像／美聯社）



●2014年 太陽花學運的後續

在2014年3月18日發生太陽花學運後，許多民眾對國民黨的好感度降至冰點，民間人士也開始發起罷免立委行動，其中分別為蔡正元、林鴻池、吳育昇，後兩者罷免案因第二階段沒達到門檻而告失敗，而蔡正元的罷免案於第三階段投票率未達門檻，也以失敗告終。由於民間人士主要目標是「罷免不適任立委」，以諧音「闌尾」來形容此次活動，也就是俗稱的「割闌尾行動」。

▲2014年太陽花學運。（圖／達志影像／美聯社）



▲2014年太陽花學運。（圖／達志影像／美聯社）

2017年 首次《罷免法》修法降低門檻後的立委罷免案

立法院在2016年11月29日三讀通過《公職人員選舉罷免法部分條文修正案》，包括刪掉罷免活動不得宣傳、罷免提出門檻由總選舉人總數2％降至1％，連署門檻從總投票人數13％降至10％，其原本超高難度的「雙二一門檻」，也改為同意票大於總選舉人的四分之一。

《罷免法》降低門檻後，安定力量主席孫繼正便以「忽略地方交通建設」、「支持同婚」、「支持毒品合法化」等理由，向新北市立委第12選區時代力量立委黃國昌提出罷免案。

最終這場「罷昌案」以同意4萬8693票，不同意2萬1748票，投票率27.75％畫下句點，因未同意票沒有達到法定門檻，所以罷免失敗，黃國昌繼續擔任立法委員。

▲黃國昌針對罷免案投票結果發表談話。（圖／記者李毓康攝）

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