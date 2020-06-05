罷韓燒出國民黨在高雄連B咖都沒有　藍營準備轉移戰場改打這三點

▲高雄市長韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）

記者楊蕓／台北報導



高雄市長韓國瑜罷免投票明天舉行。為不讓罷韓對藍營的負面效應擴大至2022佈局，黨內已經開始思考將戰場轉移到民進黨的施政攻防，並對民進黨在罷韓期間傾全力動員嚴重違反行政中立、罷免門檻過低、補選期限等制度等瑕疵，進行另一波在中央的大反攻。

若罷韓成功 轉移戰場打這三點

黨內人士評估，不論結果如何，罷韓這一戰都讓國民黨受重創，韓國瑜若不幸被罷免，國民黨將會把戰場移轉到三個範疇，並加以反攻。

首先，如果高雄進行補選，民進黨立刻浮上檯面的將是為補選派系鬥爭，剛好可以讓民眾看清楚民進黨的本質與面貌，而國民黨也會在這部分開始進行反擊。

其次，蔡英文第二任期將面臨許多無法迴避的「戰場」，如後疫情時期經濟觀光振興、外交、美豬美牛進口、核食進口等議題，也將一一被檢視，國民黨會加強針對蔡英文執政攻防，在「民意鐘擺」下，民進黨也有被反噬的可能。

另外，對於罷韓期間，民進黨傾全力動員嚴重違反行政中立，以及罷免門檻過低、補選期限等制度瑕疵，國民黨也著手在立院下個會期提出修法。

黨團總召林為洲表示，罷免完三個月內改選，若在罷免投票前就開始佈局補選人選會形同看衰自家人、左手打右手，但罷免投票後才佈局人選，連遷戶口都來不及，對於政黨運作及人民參選權都不利，目前的罷免制度的確有必要修正。

萬一補選 國民黨連B咖都沒有

對於萬一罷韓成功要進入補選的分析，國民黨人士直言，「沒有任何必勝的把握」，接下來若想在2022戰局尋東山再起的機會，應淡化罷韓選舉的餘溫，並加強針對蔡英文第二任期執政攻防。

另一名黨內人士坦言，罷韓通過後的局勢沙盤推演一定有，但黨內對外一致都以韓國瑜市長保衛戰為優先，「沒有超前部署的空間」，韓國瑜九合一大選獲得89萬多票，到總統大選蔡英文在高雄拿下一百萬票，韓國瑜則倒退僅剩61萬票，若「蓋牌」試圖降低衝擊仍不幸被罷免，都顯示藍營在高雄的基本盤已萎縮，萬一罷韓之後走向補選，防守基本盤成首要任務。

黨內人士不諱言，現階段「派誰出來都不可能贏」，過去民進黨執政高雄二十年，國民黨幾乎沒有培養出在地人才，「別說A咖，連B咖都沒有」，直言「目前國民黨在高雄沒有任何必勝的把握」。

另外，國民黨人士也呼籲，不論明天投票結果如何，黨主席江啟臣都必須南下坐鎮，與韓國瑜站在同一線，「這是他擔任黨主席面對的第一場戰役，無論如何都應『感謝市民指教』，同時宣示補選這一仗，國民黨一定參與，提振藍營士氣。」

▲ 罷韓決戰黃金周最後催票 。（圖／Wecare高雄提供）

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