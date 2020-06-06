罷韓成功！汕頭火鍋「今晚預約爆滿」超爽　他透露：2週前就要先訂

▲韓國瑜1月落選總統並放鳥記者，但卻被抓包與家人去吃汕頭火鍋。（圖／地方中心翻攝）



記者邱茀濱／綜合報導

罷韓同意票超過90萬，韓國瑜成為史上第一位遭到罷免的市長，不少人歡呼要去高雄知名火鍋店「汕頭泉成沙茶火鍋」用餐慶祝，但店家卻表示，民眾今天可能要到現場候位，因為預約早已客滿，「大家都非常嗨」。不過，PTT紅人四叉貓（XXXXGAY）卻稱他下午已經去該店享用一輪了，還透露「要提早兩週才能訂到位置唷！」

回顧韓國瑜今年1月落選總統後，按預定行程是要到高雄市黨部召開國際記者會，但卻無預警取消放鳥所有記者，事後被抓包竟然與家人到高雄市知名的汕頭火鍋店爽吃美食，甚至被爆料3天前就訂好位了。

如今韓國瑜被高市民以選票罷免下台，也有許多人表示要去汕頭火鍋店用餐慶祝，但據《三立新聞網》報導，店家表示民眾「可能要到現場候位」，因為訂位客人太踴躍，預約就老早客滿了，並笑說「大家都非常嗨」。

另外，四叉貓也開心表示「他要複製韓國瑜模式」去同一家店吃汕頭火鍋，還特別提到，他於2個星期前就訂好位了，稍早還沒公佈票數，就先去享用汕頭火鍋了「提前慶祝成功罷免韓國瑜」。

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