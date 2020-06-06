快訊／「台灣民主往前走了一步」　蔡英文：人民賦予的權力「當然也能收回」

記者袁茵／台北報導

高雄市長韓國瑜確定被罷免，將於12日中選會正式公布結果後解職。對此，總統蔡英文於6日晚間在臉書上回應，認為90多萬的高雄市民行使權利，讓台灣民主往前走了一步。





▲總統蔡英文。（資料圖／記者李毓康攝）

蔡英文表示，今天有九十多萬名高雄市民，行使民主權利，做出了集體的決定，讓台灣民主往前走了一步。這個結果，是給所有政治人物最大的警惕，人民可以賦予我們權力，當然也能夠收回。

蔡英文說，「投票已經結束，我希望各方都能沉澱心情，不要再彼此攻擊。意見不同，也能和平表達，這是台灣民主最了不起的地方。今晚過後，家人還是家人、朋友還是朋友，彼此尊重、互相依靠，台灣社會就能很快團結起來，迎接新的挑戰。建設高雄是我做過的承諾，不管誰當市長，我都不會忘記這個承諾。高雄加油！台灣加油！」

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