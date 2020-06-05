「罷韓不是我們的主場」　徐永明樂觀看待：時力太強勢也不好

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案投票進入最後倒數，有別於民進黨日前於中常會通過聲明，呼籲高雄市民踴躍行使罷免投票公民權，身為第三勢力的時代力量，則未特別強化政黨角色，僅由高雄黨部負責操盤地方性活動。時代力量黨主席徐永明直言，「這不是我們的主場，太強勢可能也不好」，時代力量將罷韓定調為自主性的公民運動，黨中央的立場就是讓高雄人民的聲音盡量呈現出來。

民進黨3日召開中常會，並在會中通過由中常委沈發惠所提的提案，呼籲6月6日，高雄市民踴躍出席行使罷免投票公民權，共同決定高雄城市未來。聲明指出，憲法保障人民選舉和罷免的權利，台灣作為一個民主國家，民主選舉是台灣的驕傲，更是台灣人民身為國家主人的基本權利。

據了解，身兼民進黨主席的總統蔡英文在會中並未針對罷韓表明態度，僅就提案文字詢問在場與會者意見。與會人士大多認為，以民進黨立場而言，長期以來皆主張人民作主、選舉罷免是人民手中的武器，因此不論贊成與否都應該踴躍投票，最終經中常委全數通過。

▲時代力量日前公布「6月6號，出來投票」宣傳影片。（圖／記者周宸亘攝）



時代力量也在3日公布「6月6號，出來投票」宣傳影片，由時代力量高雄市議員黃捷、林于凱親自錄製，呼籲市民在6月6日能夠踴躍出門投票。徐永明當時說明，這部宣傳影片代表時代力量對於高雄市民最誠摯的呼籲，呼籲市民在6月6日能夠踴躍出門投票。

徐永明受訪時表示，時代力量將罷韓定調為自主性的公民運動，包括高雄黨部及議員都相當拚命，黨中央的立場就是讓高雄人民的聲音盡量呈現出來，宣傳影片的基本態度很清楚，就是要大家出來投票。

徐永明指出，決定罷韓投票是否過關的重要因素為投票率，原本外界擔心受疫情影響，將影響高雄市民投票意願，但近期韓國瑜展開一連串的反制動作，罷免過關的機會相當大。

徐永明認為，罷韓不是時代力量黨中央的主場，「如果太過強勢可能也不好」，因此將相關活動交由高雄黨部主委陳惠敏主責，並由時力高雄市議員黃捷、林于凱來推動，黨中央僅借由公布罷韓民調、罷韓影片來表達立場，並對於罷韓結果表示樂觀。

徐永明也分析，罷韓案對於民進黨高雄市黨部主委趙天麟、國民黨主席江啟臣來說都是第一戰，民進黨目前的做法就是轉為全黨都支持，企圖製造出危機感，「要讓人家覺得會過，不要讓人家覺得是少數」。同時，徐永明也建議江啟臣，應該讓國民黨回到「原本沒有韓國瑜的樣子」，因為行政院副院長陳其邁若是下一次高雄市長的參選人，民進黨也不一定好選。

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