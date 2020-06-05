國民黨做好失去高雄準備　罷韓成功進入補選「派誰出來都會輸」

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／ETtoday新聞雲）

記者羅婉庭／台北報導

對於高雄市長韓國瑜上任後面臨的最大危機「罷免案」，高雄市副市長李四川認為，罷韓的聲勢比一開始降低不少，因為5月底的連續大雨被視為壓倒韓國瑜的最後一根稻草，水退之後反而出現轉機。但對於國民黨中央來說並沒有這麼樂觀，雖然民進黨在最後一週進行總動員，罷韓國家隊讓一些選民反感，萬一真的罷韓成功要進行補選，國民黨已經「做好失去高雄的準備」。

「民進黨執政20年做了什麼？」 李四川：韓國瑜跟市府團隊問心無愧

對於高雄市政府在最後時刻定調「低調罷韓、高調市政」策略，李四川以前陣子豪雨為例指出，大雨凸顯了韓國瑜團隊的治水績效，這次總雨量是前年823水災多1.5倍，積淹水的狀況卻明顯減少，道路也能夠快速復原。有里長告訴他，這次市民都有感受到，「水一下就退了」。

李四川說，比起4月份，里長、市民間多了很多鼓勵的聲音，除了治水被看見外，民進黨動用國家在打韓國瑜會讓市民覺得被政治利用，「高雄人不愛搞政治，看到民進黨大動作拉下政敵，反而會激起同情票。」

李四川進一步指出，高鐵祭出大學生快閃優惠，可說是「誇張到不行」，以及設籍高雄的公職人員、台鐵員工當天全部放假處理，國防大學三軍指參學院入學考試配合罷韓考延期舉辦等等，可見國家各部會、所有單位全部動起來，沒有達到目的不罷休。

「兩邊拉鋸越來越緊繃。」李四川說，這次罷免的門檻比較低，依照高雄的藍綠比例，民進黨動員起來的話，罷韓並不困難，直到開票倒數幾個小時前，沒有人知道民進黨會再出什麼奧步，但是會不會通過全在於投票率，其中關鍵指標是返鄉青年有沒有去投票。

至於不該罷免韓國瑜的理由，李四川細數，這一年多來，前朝編列的預算執行9成多，在短短1年5個月中，拆掉6座無用的陸橋，建2座地下道，鋪了600餘條道路，補了1萬5百多的道路破洞，積水改善64處，且持續增加中。

李四川說，除了基本修繕工程外，雙語教育學校推動、國中小學教室大規模裝冷氣、珍珠媽媽專案、公共托育擴增、農產品外銷，滿天星計畫， 這些市政都不斷往前走，「比起民進黨執政時做了什麼？陳菊做了什麼？」現在民眾能感受到進步，這一年半韓國瑜跟市府團隊該做的都做了，其餘的只能交給市民做決定。

萬一罷韓成功進入補選 國民黨派誰選都會輸

相較於韓國瑜陣營對罷韓的分析，國民黨中央與地方對於罷韓情勢並沒有抱持著樂觀的態度，萬一罷韓成功進入補選階段，還真的找不出一個願意且適合的人來參選。

在整個罷韓投票的活動中，誰能接下韓國瑜這一棒，除了幾位國民黨現任議員有被討論過外，白派大將林國正先前也有被點名參戰。

林國正曾任國民黨副秘書長、高雄漁會總幹事，2008年總統大選時任馬、蕭全國競總發言人。地方人士表示，南部人比較樸實，都喜歡做事的人，對「嘴巴一直講政治」的人反感，林國正就是屬於惦惦做事的人。

國民黨組織人士表示，林國正在2018年就沒有意願參選高雄，如果要他參加補選，誘因、動機可能更低。至於國民黨在高雄的年輕人才，另一位黃伯霖曾在2018年被黨中央曾徵詢參選市長，他曾任高雄黨部主委，參選過2016年、2020年立委，在2014、2018年都高票當選市議員，問政績效是高市議員裡的佼佼者。

該人士也指出，黃伯霖可說是國民黨長期培養的高雄青年，真要參加補選市長，黨中央要提出「誘因」，例如協助募款，提供競選經費，否則「柴米油鹽都不夠，還要打仗」，黨部更要保證穩住高雄20%基本盤，當事人才有動能為黨打這一戰。

不過，高雄地方人士則坦言，民進黨目前是由行政院副院長陳其邁收復失土的局勢，「上次輸掉的自己贏回來」，反觀國民黨現階段在高雄沒有合適人選，畢竟長年是民進黨執政，藍營沒有太多發展空間，無論派誰參選都一定會輸，不如派現任議員帶職參選，藉由此戰開始栽培高雄在地年輕戰將。

▲民眾在岡山捷運站前進行罷韓活動 。（資料照／記者吳奕靖攝）

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