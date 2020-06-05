韓國瑜放棄最強武器　罷韓「冰處理」恐成等待被宰割





▲高雄市長韓國瑜面臨罷韓危機。（圖／記者屠惠剛攝）

文／蔣婕妤

韓國瑜2018年以登上神壇的姿態坐上高雄市長寶座，短短一年時間，卻因為戀權拚總統位大失民心，極有可能在6月6日再次寫下歷史，只不過，這次是「當選市民」。觀察韓國瑜兩次大選，極具魅力的演說是他的最強武器，但太具「特色」的發言卻如同雙面刃，贏了韓粉的心卻輸了中間選民，面對「罷韓」韓陣營不敢再辦造勢，「韓總」只能被迫冰處理待人宰割。

擁有17年不工作卻能坐擁豪宅能力的韓國瑜自稱是庶民，2018年以一碗滷肉飯、一罐礦泉水形象深植人心。靠著在飯局酒會上練就的好口才，加上極具渲染效果與個人魅力的演說風格，韓國瑜每每站上造勢舞台，形同救世主、蔣公再世，就連街頭出身的綠營都自嘆不如。





▲罷韓團體上街遊行呼籲高雄市民6月6日出門投票。（圖／罷韓團體提供）

回顧韓國瑜演講台金句不斷，稱自己「我生在臺灣、我長在臺灣、我將會死在臺灣、我也會埋在臺灣」，嗆民進黨「能撈就撈、能混就混」，斥高雄「又老又窮」，發豪語「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」，每一句都讓台灣人朗朗上口。

韓國瑜有金句也有驚句，「我跟你談大海，你跟我談浴缸？」「鳳凰都走了，進來一堆雞」、「阿爾卑斯山旁的不丹人都傻傻的」、「又白又嫩的小腿」、「怎麼瑪麗亞變成我們老師了？」「成熟的女人向一碗湯一樣，煮熟的時候趕快喝掉，再不喝湯就要焦掉。」

不可否認，韓國瑜的語言渲染力極強，對一個政治人物來說是相當重要的功力。不過，這些混雜著驚嚇的金句，讓他一方面得了韓粉的心，同時也嚇走了一票的中間選民，尤其以年輕人為大宗，實在無法忍受充滿歧視發言的「韓市長」繼續替自己發聲。





▲高雄市民熱情回應罷韓團體。（圖／里長莊晉勳提供）

韓陣營當然也知情。這次面對罷韓案，藍營黨內擔憂韓國瑜一發言就失分，苦勸他少露面、專心市政。不過，沒了大造勢的韓國瑜也如同少了翅膀，再也飛不起來，就算避免掉失言扣分，卻也無法凝聚韓粉的心。

韓國瑜面對從政以來最大危機，最強武器使不上力，只能任憑罷韓團體宰割，等待市民最後一次的「唯一支持韓國瑜」，只是這次登上的是「市民」寶坐。

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