民眾黨罷韓不表態　柯文哲精算選後亂局趁隙擴大基本盤

▲面對排山倒海的罷韓壓力，韓國瑜冷處理外，也勤跑市政行程，盼藉此說服支持者。（圖／高雄市政府提供）

文／陳家祥

罷韓選舉即將在6月6日登場，相較於挺韓、罷韓陣營激烈角力，國民黨、民進黨動作不斷，由柯文哲領軍的台灣民眾黨則定調「保持中立」不介入選舉，不對投票表態，但也不會限制黨員投票意志。背後盤算要利用罷免案這場亂局，宣傳民眾黨的理念，盡可能擴大的基層支持群眾。

儘管黨主席定調不表態，但黨內人士指出，民眾黨身為在野黨，監督市政是職責，罷韓連署能在短時間內達標，代表高雄市民確實對韓國瑜不滿，以政黨立場，支持透過罷免表達民意，也鼓勵不管支持或反對者都應參與罷免投票。

民眾黨內人士透漏，民眾黨不挺罷韓，避免被貼上和台灣基進、時代力量一樣的「小綠」標籤；同樣的，不反對罷韓，也是避免被貼上小藍的標籤。一貫的保持中立、模糊立場，除了預留未來可以朝光譜兩端發展的空間，無非也是企圖利用民眾黨沒有特定立場的形象，在「白色力量」的基礎上，盡可能多吸納支持者，擴大基本盤。

據了解，罷韓、反罷韓，民眾黨內部也分裂成兩派，黨內年輕一輩下從基層黨員上至幕僚，大多都是支持罷韓；但反罷韓的考量則較現實，留一個韓國瑜在高雄市，能夠非常有效的幫柯文哲分散砲火，從近期的情勢發展就可以看出，雖然柯民調、聲量低，但也沒有遭到民進黨強烈攻擊，最大原因就是柯前面還擋著一個韓國瑜，被綠營列為主要敵人。

▼罷韓投票倒數最後一天，開往左營的班次從早上開始搭乘人潮都十分踴躍。（圖／記者李毓康攝）

罷免案沒過 民眾黨深耕基層、積極發展

至於罷免案的結果，民眾黨內人士指出，不論過與不過，「深耕地方」都是必需要做的，若罷免案沒過、韓國瑜保住市長資格，民眾黨就繼續深耕高雄、監督在地執政，扮演好在野黨角色。幕僚坦言，民眾黨是新興政黨，在地方幾乎可以說是從0開始，力量薄弱，正是要努力開始深耕經營地方的時刻，「作為一個政黨對台灣這塊土地的責任，還是要深入地方」。

扛起制衡執政黨責任？民眾黨推人選盼傳達理念



倘若罷免案過關，韓國瑜成為選舉史上首個被罷免的民選首長，民眾黨對於參加補選與否仍未定調。幕僚坦言，就算真的要推人，也不會6月6日就宣布；而考慮到人選問題，民進黨在高雄一黨獨大，其他在野黨沒有強棒，民眾黨要不要扛起責任？這可以討論，內部也針對人選討論過很多次，但目前還沒決定要不要推「自家人」，若不推的話，就繼續經營地方。

幕僚說，若要推出人選，目標不會放在勝選，最重要目的還是傳達理念，若罷韓通過，國民黨等同被淘汰，民眾黨深為第三大在野黨，要不要扛起制衡執政黨的責任還要討論，且要推自家人還是策略結盟？也還未定案。

幕僚指出，回過頭來說，最大問題還是沒有亮眼的人選，現階段來接觸的、外界謠傳的人選，如吳益政或是蔡壁如、張其祿等人，不是沒有亮點，就是身分不宜參選。若沒有夠份量的人選，貿然參戰不但沒有達到「以戰養戰」目的，更只會徒增消耗。

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