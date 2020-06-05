民進黨「代理市長」方案曝光　反制韓國瑜被罷免後打訴訟干擾戰

▲罷韓團體上街遊行呼籲高雄市民6月6日出門投票。（圖／罷韓團體提供）



文／陶本和

高雄市長韓國瑜罷免案6日進行投票，民進黨陣營嚴陣以待，對各種結果已做好預判。目前評估，只要罷免案通過，韓陣營提訴訟的機會不低，目的在於打亂節奏，有意製造綠營內部矛盾。

罷免韓國瑜的議題延燒至今，民進黨陣營評估，韓國瑜很可能在確定被罷免後，提出選舉訴訟，即便這個動作不太合理，象徵「沒收市民選舉權」，這有「罷免前卡罷，選後卡選」的味道。

但是，站在藍營戰略來思考，在過去這段期間，韓陣營、藍營都一直抓不到議題主導權，全被民進黨把玩在手掌心；倘若提出選舉訴訟，除了拉長戰線，也不能讓民進黨可以輕鬆把持整體節奏。

言下之意，韓國瑜陣營若做出選舉訴訟的動作，政治思維的評估上，不外乎就是，不能讓反韓勢力、民進黨再牽著鼻子走，想罷免就罷免、要補選就補選。

同時，韓國瑜陣營也藉著選舉訴訟，拖延戰線，而在這個期間，讓民進黨內部產生「內部成本」，好比2022年地方首長選舉，要不要進行初選，再讓目前團結的綠營分裂，或是接下來要由誰來代理市長，派系盤算為何等等。

意思是，藍營勢必會評估，目前2022年市長選戰，民進黨到底要不要初選，或要由誰來出征，屆時新系會不會回歸插手，而剛組成的「湧言會」成員、高雄黨部主委趙天麟是否挑戰都還是未知數，代表「英系」的行政院副院長陳其邁想順理成章參選，仍恐添有變數。

不過，民進黨陣營已經做好預判跟準備，只要本週罷免案通過，代理市長會以「淡化高雄、政治色彩」的人來擔任；比照先前代理花蓮縣長的法務部政務次長蔡碧仲的模式。

▼罷韓團體上街遊行呼籲高雄市民6月6日出門投票。（圖／里長莊晉勳提供）



更多關於韓國瑜罷免案...

► 王金平表態挺韓國瑜：我希望韓市長做好、做滿

► 罷韓倒數72小時！民進黨正式催票 「史上第一次」請高雄人踴躍投票

► 罷韓門檻提高原因曝光！要多4661張同意票才能過關...Wecare火力全開急催票

熱門新聞...

► 搞懂罷免門檻了嗎？ 罷韓投票前一定要知道的「3件事」

► 高市選委會公布6月6日公民數增加 門檻提高！57萬4996有效票才能罷韓

► 這不是韓國瑜的第一次！曾為核四被提罷免…20年來4案通通都失敗



►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】