「投票率4成，大家心裡就有數」　江啟臣與藍營餐敘...獨缺韓國瑜

▲國民黨主席江啟臣針對罷韓結果發表談話。（圖／記者王亞志攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜確定被罷免，將於12日中選會正式公布結果後解職。據了解，國民黨主席江啟臣在召開記者會發表聲明後，隨即也與市黨部和立委、中常委針對後續補選交換意見，「有人認為要盡快提出人選，也有人建議提年輕、在地化的人出來選...」。

韓國瑜罷免案6日舉行投票，中選會下午4點準時開票，直到5點左右幾乎確定罷免成功，韓國瑜最終以同意票93萬9090票確定被罷免。

▲同意罷免韓國瑜票數在下午4時56分突破4成。（圖／翻攝自YouTube／高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案計票直播）

江啟臣今天南下高雄市黨部坐鎮，包括國民黨秘書長李乾龍、副秘書長李彥秀、顏寬恒，以及立院黨團總召林為洲、書記長蔣萬安、立委吳怡玎、李德維等也都現身市黨部看開票，並於晚間6點舉行記者會。

據了解，中常委、立委下午於市黨部集合觀看開票，但在得知投票率大約有4成，「大家心裡就有數了」，氣氛也比較沉重。

而在江啟臣發表完談話後，眾人便一起上樓，隨後江啟臣和立委、中常委談話，聽取眾人建議，其中有人對補選提出想法，「有人認為要盡快提出人選，也有人建議提年輕、在地化的人出來選...」。

據指出，現場的對話僅是初步搜集意見，並未進行具體深入的討論。會後，江啟臣與南下的中常委、立委聚餐，韓國瑜本人則繼續留在高雄市政府與市府團隊成員晤談，並未出席。

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