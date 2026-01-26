　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國軍新設聯合火協中心「非美方監軍」 　顧立雄：屬既有交流機制

記者蘇靖宸／台北報導

針對媒體報導國軍新成立「聯合火力協調中心」，藉以協調各軍種不對稱火力部署，但猜測美方會強勢「建議」什麼目標能打、不能打，屬一種「監軍」，國防部長顧立雄今（26日）表示，台美軍事本來就有制度化機制來進行交流，深化各領域合作、強化防衛作戰能力，相關既有指揮機制都存在，所以沒有監軍說法。另外，顧立雄今也呼籲朝野支持總預算案中的國防預算及軍購特別條例，希望能盡速付委，進入實質審查程序。

▲國防部長顧立雄26日赴立法院外交國防委員會備詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部長顧立雄26日赴立法院外交國防委員會備詢。（圖／記者湯興漢攝）

《聯合報》報導，因應各軍種陸續接裝美製火力裝備加上現役國造各式特種飛彈，國防部在台北大直博愛營區新成立國軍最高層級的「聯合火力協調中心」，藉以協調各軍種不對稱火力部署；不僅如此，協調中心席位有大批美國友盟人員所屬，傳台美已實施多次聯合幕僚作業。報導也說，該聯合火力協調中心除美式裝備美軍擁有動用可否的「建議權」，對岸什麼目標能打、不能打，要用國造或美製飛彈打，猜測美軍將強勢參贊，不管戰時或平時，其實都是一種「監軍」。

不過，台美合作構築聯合火力協調中心，除美式裝備美軍擁有動用可否的「建議權」，彼岸什麼目標能打、不能打，要用國造或美製飛彈打，料想美軍將強勢參贊。不管戰時或平時，其實都是一種「監軍」。

對此，顧立雄26日在立法院受訪表示，他有看到相關報導，提到監軍之說，但他要特別澄清這絕非事實；台美軍事本來就有制度化機制來進行交流，深化各領域合作、強化防衛作戰能力，不過他不方便透露詳細細節，相關既有指揮機制都存在那，所以沒有監軍說法。

針對中共中央軍委副主席張又挾、中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嚴重違紀違法，被立案調查，媒體詢問此波人事異動對台海情勢的影響。顧立雄回應，國防部持續高度關注中共黨政軍高層異常變動，基於中國從來沒放棄武力犯台，國軍立場重視的是，以各種聯合情監偵手段、友盟交換情資來掌握各種徵候，判斷中國可能企圖，也要不斷強化自我防衛能力來因應各種突發狀況。

對於是否評估中共會加入犯台？顧立雄說，國軍看的不是說哪個高層異動就足以來推斷，要的是全面掌握軍事面、非軍事面所有徵候反映的中國可能企圖跟行動來加以綜合判斷。

另外，傳出中共對國民黨阻擋軍購的努力不夠滿意，正採取「技術性推遲」國共論壇。顧立雄表示，不管總預算中的國防預或特別條例，都是因應敵情威脅及聯合防衛作戰能力需要所提出的各項預算，這些預算對國家安全非常重要，懇切希望朝野來強化自我防衛能力，因為這些都是整體性規劃。

顧立雄也說，事實上也公布多項已經知會國會的案項，也都是跟美方有過討論，基於防衛作戰需求，透過不同軌道、方式來籌獲，整體性規劃關乎能盡速防衛能力進一步提升，希望朝野真的能支持，國防部也願意跟朝野各黨派溝通，希望能盡速付委，進入實質審查程序。

01/24 全台詐欺最新數據

404 2 2802 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／78分鐘輕鬆橫掃對手　謝淑薇闖澳網女雙8強
霍諾德最新發文曬「101高空自拍照」！　萬人湧入告白
快訊／墨西哥足球場11死　槍手朝球員、觀眾隨機開槍
前副市長曝101曾拒阿湯哥　看霍諾德登頂：不會每次都這麼好運
快訊／低軌衛星族群起飛！　2檔衝漲停
菲渡輪沉沒15死！海面平靜船體卻傾斜　船員急叫醒乘客
霍諾德登頂101「大魔王關卡曝光」！　親認很頭痛
快訊／7-11開出3張千萬發票　幸運門市曝光

相關新聞

民眾黨版1.25兆軍購特別條例要來了　黃國昌：明下午開記者會說明

民眾黨版1.25兆軍購特別條例要來了　黃國昌：明下午開記者會說明

民眾黨黃國昌立委任期至1月31日止，面對先前預告針對1.25兆國防特別預算條例將提出民眾黨版本，黃今（25日）表示，應該明天下午會召開記者會，再坐下來跟大家好好報告。

美新版「國防戰略」隻字未提台灣！

美新版「國防戰略」隻字未提台灣！

民眾黨稱若審查國防特別預算是「放棄監督」　綠傻眼

民眾黨稱若審查國防特別預算是「放棄監督」　綠傻眼

共軍第3次聯合戰備警巡！　26架次共機出海擾台

共軍第3次聯合戰備警巡！　26架次共機出海擾台

谷立言喊自由不是免費　高金素梅：當台灣人傻子

谷立言喊自由不是免費　高金素梅：當台灣人傻子

顧立雄國防部國防預算張又挾聯合火力協調中心

