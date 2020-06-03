蔡英文主持民進黨中常會發表聲明：呼籲高雄人行使罷免投票權

▲民進黨黨主席蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文3日主持民進黨中常會，會中通過中常委沈發惠的提案，針對本週六（6日）罷韓案發表共同聲明，呼籲高雄市民行使罷免投票公民權。

蔡英文下午赴黨中央召開中常會，沈發惠在會中提案，呼籲6月6日，高雄市民踴躍出席行使罷免投票公民權，共同決定高雄城市未來。

根據民進黨中常會通過提案所發表的聲明指出，憲法保障人民選舉和罷免的權利，台灣作為一個民主國家，民主選舉是我們的驕傲，更是台灣人民身為國家主人的基本權利。

聲明內容說，在高雄市民的辛苦努力之下，高雄市民提出的市長罷免投票連署突破了門檻，實現史上第一次的縣市首長罷免投票，這是台灣民主歷史的里程碑，高雄人已經為台灣寫下歷史。

民進黨強調，日前已於5月6日前主席卓榮泰主持之中常會中通過成立「0606高雄市民意觀察小組」，確保高雄市民之公民權利行使不受阻礙，並且要求本黨高雄市黨公職人員及先進同志，要堅持站在正確主流民意的一方，為歷史留下見證，責無旁貸。

民進黨表示，罷免是人民的基本權利，投票更是公民權的最佳展現，對於國民黨號召所謂「不投票、只監票」的行為，民進黨認為這不僅重重打壓民主政治的發展，也為台灣長期以來引以為傲的投票自由，提供了最負面的示範。

民進黨強烈呼籲，不論對於罷免是「同意」或是「不同意」的高雄市民，6月6號都應該踴躍出來投票，用民主的方式面對市長罷免的選擇，用手上的選票決定城市的未來，本黨也籲請高雄市黨公職及先進同志，共同維護高雄市民行使公民權利。

民進黨同時呼籲，無論中央或地方的選務機關，皆應依法妥善辦理投開票作業；而政府相關部門也應依法查處任何妨礙投票之行為，順利完成選務工作，確保高雄市民安全、安心地行使公民權利。